Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
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“nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel”.

El IRGC señaló que la Fuerza Naval “está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico”.

cuando se cumple el ultimátum que dio al país persa para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar “el infierno”.

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“Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”, afirmó Trump en una entrevista con The Wall Street Journal.

, aseguró que “en caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

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El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, es una de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero de 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

. Según el reporte el tráfico marítimo por esta vía estratégica “es un 90 % inferior al registrado antes del inicio de la guerra”.

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Días antes, una comisión parlamentaria iraní aprobó un borrador de proyecto de ley para imponer tasas de tránsito a los buques que atraviesen esta importante vía navegable.

Según medios iraníes, y restricciones para los países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.

Elaborado con información de EFE.

Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).
Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).

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