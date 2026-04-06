Un exdirectivo de NJ Transit admitió su responsabilidad en un caso de robo que se extendió durante varios años. El hombre utilizó su cargo dentro de la agencia de transporte para apropiarse de celulares y luego revenderlos con fines personales. Se trata de Peejay Manila, de 37, residente en Little Ferry, Nueva Jersey, quien reconoció su participación en un esquema que duró más de cuatro años. Durante ese tiempo, llegó a sustraer cerca de 1,100 dispositivos pertenecientes a la entidad pública.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, el plan comenzó en el otoño de 2020 y consistía en realizar pedidos de teléfonos que estaban destinados exclusivamente al uso laboral de los empleados de NJ Transit; sin embargo, esos equipos nunca llegaban a cumplir esa función.

El dinero invertido en la compra de estos dispositivos superó los 1.3 millones de dólares. Según las autoridades, Manila revendía los celulares y utilizaba las ganancias para financiar viajes personales a distintos destinos internacionales, incluyendo Japón y Dubái.

El exfuncionario utilizaba su acceso a cuentas oficiales para adquirir teléfonos con fondos públicos y luego revenderlos. (Foto referencial: Freepik)

El acusado había ingresado a NJ Transit en 2019 como director senior y posteriormente fue ascendido a jefe del área digital. Este puesto le permitió acceder a una cuenta corporativa utilizada para adquirir equipos de trabajo con fondos públicos.

Para poder vender los teléfonos, Manila habría solicitado a otro empleado que eliminara las restricciones de uso instaladas en los dispositivos. De esta manera, logró comercializarlos a través de al menos cinco empresas dedicadas a la recompra de equipos electrónicos.

En marzo, el exfuncionario se declaró culpable de los cargos de “robo por apropiación ilegal” y de no declarar correctamente sus impuestos. Como parte de un acuerdo, se prevé que sea condenado a cinco años de prisión y que devuelva aproximadamente 1.38 millones de dólares a la agencia.

Manila enfrenta una posible condena de cinco años de prisión y deberá pagar más de 1.3 millones de dólares en restitución. (Foto referencial: Freepik)

“Durante años, este acusado robó a NJ Transit para financiar su estilo de vida lujoso. Abusó de su posición de confianza pública para beneficio propio y perjudicó a los contribuyentes de Nueva Jersey en el proceso. Nuestra oficina seguirá protegiendo los recursos públicos y asegurando que todos los funcionarios actúen con integridad”, afirmó la fiscal general de Nueva Jersey.

Además, Manila deberá presentar declaraciones de impuestos corregidas correspondientes a los años 2021 a 2024, ya que se estima que adeuda alrededor de 56 mil dólares en impuestos no pagados.