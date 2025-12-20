Estados Unidos atacó con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, reportan desde NY Times. Foto: referencial / Delil Souleiman / AFP
Estados Unidos atacó con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, reportan desde NY Times.
Redacción Gestión
Tras una presunta emboscada del Estado Islámico (ISIS) en Siria, que devino en la muerte de dos soldados estadounidenses, Washington atacó este viernes varios objetivos en Siria a modo de represalia.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, indicó que la ofensiva “no es el inicio de una guerra”, sino, “una declaración de venganza”.

Vale acotar que el último 13 de diciembre dos efectivos militares norteamericanos y un intérprete civil perdieron la vida; y tras ello, emprendieron 10 operaciones en las que se obtuvo información de dispositivos electrónicos que permitieron identificar a los objetivos —según Hegseth—.

La operación, denominada Hawkeye en honor a los dos militares desaparecidos, que eran oriundos de Iowa, alcanzó objetivos de ISIS como bases y depósitos de armas en Siria.

En desarrollo. Con información de CNN y EFE.

