El Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, ataque donde murieron dos tripulantes y uno sobrevivió.

Las fuerzas armadas estadounidenses precisaron que, luego del ataque, la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

En su cuenta en la red social X, el Comando Sur detalló que el operativo lo ordenó el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el 5 de febrero.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, se realizó en una “conocida ruta del narcotráfico”, de acuerdo con la misma fuente.

Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro personas sospechosas.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con Donald Trump luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

Elaborado con información de EFE.