Un memorando del departamento señala que Estados Unidos suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas para 75 países, según Fox.

Los países incluyen Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y más. (Fuente: iStock)

Ciudadanos de algunos de los países incluidos, como Afganistán, Irán y Rusia, ya tenían pocas posibilidades de obtener una visa. Pero la medida será un golpe para personas provenientes de otras naciones de la lista, incluido Brasil.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La decisión cierra la puerta a los viajes a Estados Unidos para más de un tercio de los casi 200 países del mundo, y ocurre aproximadamente cinco meses antes de que EE.UU. sea coanfitrión de la Copa Mundial, donde se esperan cientos de miles de visitantes extranjeros.

De acuerdo con el reporte de Fox, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar visas hasta que se revisen los procedimientos de control y verificación. La medida entra en vigor el 21 de enero, según el informe.

El gobierno de Trump ya había impuesto normas mucho más estrictas sobre un proceso de evaluación de visas que desde hace años figura entre los más rigurosos del mundo. El año pasado, la administración ordenó a los funcionarios examinar los perfiles en redes sociales de los solicitantes en busca de señales de posturas antiestadounidenses.

Razones

La medida se produce después de que Trump amenazara con imponer más restricciones de visas después de que un ciudadano afgano disparara a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington a finales del año pasado. También ha decidido poner fin a las protecciones contra la deportación de los somalíes en medio de una campaña de deportación más amplia en Minnesota, hogar de miles de personas del país.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado el miércoles.

