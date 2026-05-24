Las semillas de culantro que lleguen a Perú desde Chile ya no podrán ingresar bajo cualquier condición. Una nueva resolución del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) fija las reglas para su importación y refuerza el cerco fitosanitario del país.

Así lo reveló el documento publicado en el diario oficial El Peruano. Aquí, los detalles.

Cultivos verificados

Con el objetivo de blindar a la producción local de posibles plagas, el Senasa aprobó nuevas condiciones obligatorias.

“El envío deberá contar con el permiso fitosanitario de importación emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia”, se puede leer.

Asimismo, el envío deberá venir acompañado de un certificado fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne una declaración adicional con parámetros bien marcados: se deberá acreditar que las semillas provienen de cultivos inspeccionados durante su etapa de crecimiento y libres de la plaga Orobanche ramosa, considerada un riesgo para la agricultura; y se deberá revisar que las semillas no tengan presencia de Systole albipennis.

“Las semillas deben estar contenidas en envases nuevos y de primer uso, libres de suelo (tierra), restos vegetales y otras semillas no autorizadas. Los envases deben estar rotulados con el nombre del producto, el número de lote y el país de origen“, se agrega.

Una nueva resolución del Senasa regula el ingreso de semillas de culantro desde Chile. (Foto: Pexels)

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Inspecciones rigurosas

La resolución también establece que mientras el Senasa tome las muestras de semillas importadas para enviarlas a su centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal, el cargamento permanecerá retenido y el costo de las pruebas deberá ser asumido por el importador.