Perú reforzó su bioseguridad agrícola con nuevas reglas para importar semillas de culantro chileno. (Foto: Pexels)
Perú reforzó su bioseguridad agrícola con nuevas reglas para importar semillas de culantro chileno. (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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Una nueva resolución del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) fija las reglas para su importación y refuerza el cerco fitosanitario del país.

Así lo reveló el documento publicado en el diario oficial El Peruano. Aquí, los detalles.

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Cultivos verificados

Con el objetivo de blindar a la producción local de posibles plagas, el Senasa aprobó nuevas condiciones obligatorias.

“El envío deberá contar con el permiso fitosanitario de importación emitido por el , obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia”, se puede leer.

Asimismo, el envío deberá venir acompañado de un certificado fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne una declaración adicional con parámetros bien marcados: se deberá acreditar que las semillas provienen de cultivos inspeccionados durante su etapa de crecimiento y libres de la plaga Orobanche ramosa, considerada un riesgo para la agricultura; y se deberá revisar que las semillas no tengan presencia de Systole albipennis.

“Las semillas deben estar contenidas en envases nuevos y de primer uso, libres de suelo (tierra), restos vegetales y otras semillas no autorizadas. Los envases deben estar rotulados con el nombre del producto, el número de lote y el país de origen“, se agrega.

Una nueva resolución del Senasa regula el ingreso de semillas de culantro desde Chile. (Foto: Pexels)
Una nueva resolución del Senasa regula el ingreso de semillas de culantro desde Chile. (Foto: Pexels)
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Inspecciones rigurosas

La resolución también establece que mientras el Senasa tome las muestras de semillas importadas para enviarlas a su centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal, el cargamento permanecerá retenido y el costo de las pruebas deberá ser asumido por el importador.

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