La venta directa continúa creciendo en el Perú y se mantiene como una alternativa importante para miles de personas que buscan generar ingresos de manera independiente. Entre enero y marzo de 2026, el sector alcanzó ventas por más de S/ 1,342 millones, lo que representa un crecimiento de 8.3% frente al mismo periodo del año anterior, informó la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI).

Uno de los datos más destacados es el peso que tiene este canal fuera de Lima. De cada S/ 10 vendidos a través de la venta directa, alrededor de S/ 6 se generaron en regiones y S/ 4 en la capital. En concreto, las ciudades del interior del país concentraron el 61% de las ventas totales, mientras que la capital representó el 39% restante, lo que muestra la fuerza que mantiene este modelo en distintas regiones.

“El comportamiento de los primeros tres meses del año confirman que la venta directa sigue siendo un canal cercano, flexible y con una presencia muy importante en todo el Perú. Este crecimiento refleja no solo el fortalecimiento de las empresas asociadas, sino también el de miles de empresarios independientes que encuentran en este modelo una oportunidad para generar ingresos y desarrollarse”, señaló Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la CAPEVEDI.

Por categorías, cosméticos se mantuvo como el segmento de mayor participación, al concentrar el 59.9% de las ventas del sector. Le siguieron los productos nutricionales, con 20.6%; bisutería, con 4.7%; ropa, con 4.6%; artículos del hogar, con 3.9%; accesorios y calzado, con 2.6%; lencería, con 2.0%; y bienestar corporal, con 1.5%.

Además de su peso en ventas, algunas categorías mostraron un desempeño positivo frente al año anterior. Nutricionales creció 16.5%; accesorios y calzado, 12.2%; cosméticos, 10.8%; y bienestar corporal, 5.2%. Estos resultados reflejan una demanda activa por productos vinculados al cuidado personal, bienestar, consumo diario y estilo de vida.

El sector de venta directa superó los S/ 1,342 millones en el primer trimestre de 2026, según la Cámara Peruana de Venta Directa. Foto: Andina/Difusión

En los primeros tres meses del año, el sector registró más de 563,100 empresarios independientes activos. Del total, el 84% corresponde a mujeres y el 16% a hombres, lo que confirma el rol protagónico que tienen las mujeres dentro de la venta directa en el país.

Correa destacó que la venta directa mantiene un papel relevante como canal de comercialización y como alternativa de emprendimiento, especialmente por su alcance en provincias, su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a distintos perfiles de consumidores.