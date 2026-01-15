Retiro de AFP. (Foto: El Peruano)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que aún no han presentado su solicitud de retiro y

Este monto mayor a los S/ 21,400 se explica porque al momento de solicitar el retiro en 2025, la UIT tenía el valor de S/ 5,350. Ahora en 2026 el valor de la UIT es de S/ 5,500 por lo cual, las solicitudes que ingresen este año serán por este nuevo monto de S/ 22,000.

LEA TAMBIÉN: Retiro de AFP: ¿cuánto ahorraría en intereses si prepaga S/ 10,000 de su crédito hipotecario?

Segunda solicitud

AFP Prima, a través de sus redes sociales, explica sobre las dudas sobre la segunda solicitud del octavo retiro, a través del “dato confiable”.

“Si ya hiciste tu retiro y no llegaste al monto máximo vigente al momento del registro, puedes pedir una segunda solicitud, siempre y cuando aún tengas saldo en tu fondo”, señala la AFP.

“Recuerda que la suma de ambos retiros no debe superar el máximo de 4 UIT en 2026, o sea S/ 22,000, para registrar este nuevo trámite ingresa a agencia virtual ingresa a sección “mis trámites” y selecciona segunda solicitud de retiro hasta 4 UIT”, detalla los pasos.

“El último día para registrar la solicitud es el 19 de enero”, enfatiza.

Finalmente, indica que los pagos se realizarán bajo la misma modalidad de la primera solicitud a la cuenta seleccionada y en armadas de hasta una UIT cada una.


