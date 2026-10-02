El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) preside la 43.ª sesión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes de las Naciones Unidas (UNCTAD-ISAR), encuentro que se desarrolla en Ginebra, Suiza, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026.

La participación coloca al Perú al frente de un espacio internacional en el que se discuten asuntos vinculados con las normas internacionales de contabilidad, las necesidades de información financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la relación entre la información financiera y los reportes de sostenibilidad.

En representación del MEF participa Óscar Núñez del Arco Mendoza, director general de Contabilidad Pública y presidente del Consejo Normativo de Contabilidad.

Perú lidera debate sobre contabilidad, mipymes y sostenibilidad. (Kena Betancur / AFP)

Perú presenta avances en su sistema contable

Durante la sesión, el MEF viene compartiendo los avances alcanzados por el país en la modernización del Sistema Nacional de Contabilidad y en su armonización con estándares internacionales.

La presentación peruana también comprende las medidas desarrolladas para fortalecer la información financiera y los avances vinculados con la agenda de sostenibilidad.

De esta manera, la participación del Perú no se limita a la presidencia de la sesión. El país también expone ante los expertos internacionales sus experiencias en materia contable y los progresos realizados en estos ámbitos.

Mipymes y sostenibilidad entran en la discusión

Uno de los asuntos abordados durante la reunión corresponde a las necesidades de información financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. El encuentro también analiza las normas internacionales de contabilidad y su aplicación dentro del escenario actual.

Otro de los ejes es la relación entre la información financiera y los informes de sostenibilidad, un aspecto que forma parte de la agenda que el MEF presenta durante la sesión.

Según el ministerio, la participación peruana en la 43.ª sesión de UNCTAD-ISAR permitirá intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación internacional en materia contable.

El objetivo señalado por el MEF es avanzar hacia información financiera de calidad, comparable y alineada con estándares internacionales.