El viernes 19 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante expectativas por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.380. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.384 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.392 y se vende a S/ 3.312, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

Dólar

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento del dólar continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

La moneda estadounidense se mantiene fuerte frente a varias divisas emergentes, aunque el sol peruano ha mostrado resiliencia durante las últimas semanas.

Respecto a las bolsas latinoamericanas, la jornada muestra un desempeño mixto. Los inversionistas siguen atentos a las señales de la economía estadounidense, a los precios de las materias primas y a los factores políticos locales en varios países de la región.

Los mercados bursátiles de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú operan con cautela, en un contexto marcado por la búsqueda de activos más seguros y la expectativa de nuevas decisiones de los bancos centrales.