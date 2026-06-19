El viernes 19 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso. (Foto: GEC)
El viernes 19 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 19 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante expectativas por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.392 y se vende a S/ 3.312, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

Dólar
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¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento del dólar continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

La moneda estadounidense se mantiene fuerte frente a varias divisas emergentes, aunque el sol peruano ha mostrado resiliencia durante las últimas semanas.

Respecto a las bolsas latinoamericanas, la jornada muestra un desempeño mixto. Los inversionistas siguen atentos a las señales de la economía estadounidense, a los precios de las materias primas y a los factores políticos locales en varios países de la región.

Los mercados bursátiles de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú operan con cautela, en un contexto marcado por la búsqueda de activos más seguros y la expectativa de nuevas decisiones de los bancos centrales.

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