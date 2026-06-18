El jueves 18 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, en medio de expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.382. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.380 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.48% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.386 y se vende a S/ 3.306, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el ámbito internacional, el comportamiento del dólar continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados globales.

La moneda estadounidense se mantiene fuerte frente a varias divisas emergentes, aunque el sol peruano ha mostrado resiliencia durante las últimas semanas.

Respecto a las bolsas latinoamericanas, la jornada muestra un desempeño mixto. Los inversionistas siguen atentos a las señales de la economía estadounidense, a los precios de las materias primas y a los factores políticos locales en varios países de la región.

Los mercados bursátiles de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú operan con cautela, en un contexto marcado por la búsqueda de activos más seguros y la expectativa de nuevas decisiones de los bancos centrales.