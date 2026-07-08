El miércoles 8 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas en los mercados financieros de América Latina.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.407. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.398 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.01% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.322 y se vende a S/ 3.402, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.385 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Precio del dólar. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El tipo de cambio del dólar en Perú muestra estabilidad este miércoles 8 de julio, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas en los mercados financieros de América Latina.

La evolución del dólar continúa influenciada por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, así como por factores internos relacionados con el panorama económico y político peruano. En las últimas semanas, el tipo de cambio ha permanecido dentro de un rango relativamente estrecho, luego de la volatilidad observada durante el proceso electoral.

En el ámbito regional, las bolsas latinoamericanas operan con un desempeño mixto, mientras los inversionistas evalúan nuevos datos económicos internacionales y las perspectivas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Los mercados mantienen la atención en la evolución del dólar a nivel global, los precios de las materias primas y el comportamiento de Wall Street, factores que continúan marcando el rumbo de los activos de la región.