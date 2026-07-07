Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 7 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, así como por la cautela de los inversionistas frente a los próximos datos económicos internacionales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.37% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.322 y se vende a S/ 3.402, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)
Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento de la divisa continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, así como por la cautela de los inversionistas frente a los próximos datos económicos internacionales.

En América Latina, las principales bolsas registran un desempeño mixto al inicio de la semana.

Pese a la volatilidad internacional, varios mercados de la región continúan mostrando un desempeño positivo en lo que va del año, impulsados por el interés en activos de mercados emergentes.

En este contexto, el mercado cambiario peruano mantiene una tendencia de estabilidad, favorecida por sólidos fundamentos macroeconómicos y una oferta adecuada de dólares.

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