El lunes 6 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, en medio de expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, así como por la cautela de los inversionistas frente a los próximos datos económicos internacionales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.406. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.402 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.13% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.322 y se vende a S/ 3.402, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Dólar blue y dólar oficial en Argentina: cuánto es la cotización del tipo de cambio hoy, viernes 25 (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento de la divisa continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, así como por la cautela de los inversionistas frente a los próximos datos económicos internacionales.

En América Latina, las principales bolsas registran un desempeño mixto al inicio de la semana. Los inversionistas mantienen una postura prudente mientras evalúan el panorama económico global, marcado por la evolución de las tasas de interés, los movimientos del dólar y la expectativa por los resultados corporativos.

Pese a la volatilidad internacional, varios mercados de la región continúan mostrando un desempeño positivo en lo que va del año, impulsados por el interés en activos de mercados emergentes.

En este contexto, el mercado cambiario peruano mantiene una tendencia de estabilidad, favorecida por sólidos fundamentos macroeconómicos y una oferta adecuada de dólares.