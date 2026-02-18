Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El miércoles 18 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, a la espera de datos de la economía de Estados Unidos esta semana que podrían arrojar luces sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.54% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.335 y se vende a S/ 3.355, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.344 a la compra y S/ 3.348 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían el día anterior, en medio de un fortalecimiento del dólar en los mercados globales, a la espera de datos de la economía de Estados Unidos esta semana que podrían arrojar luces sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

El banco central estadounidense podría aprobar “varios” recortes más de tasas de interés este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del 2%, dijo el martes el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

