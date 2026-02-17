Dólar. (Foto: GEC)
El martes 17 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras un dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal mantendría sin cambios sus tasas de interés en el corto plazo.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.48% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar: Trump designa a Warsh en la Fed, ¿por qué le da una mano al BCRP?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron mixtas, en medio de la estabilidad global del dólar tras un dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal mantendría sin cambios sus tasas de interés en el corto plazo.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, pero la inflación subyacente se fortaleció debido al aumento de los precios por parte de las empresas a principios de año, lo que junto con la estabilización del mercado laboral podría permitir a la Fed mantener las tasas sin cambios durante un tiempo.

