El lunes 16 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras un esperado dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal mantendría sin cambios sus tasas de interés en el corto plazo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.351. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.352 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.36% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.360, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.348 a la compra y S/ 3.358 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaban mixtas el viernes pasado, en medio de la estabilidad global del dólar tras un esperado dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal mantendría sin cambios sus tasas de interés en el corto plazo.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, pero la inflación subyacente se fortaleció debido al aumento de los precios por parte de las empresas a principios de año, lo que junto con la estabilización del mercado laboral podría permitir a la Reserva Federal mantener las tasas de interés sin cambios durante un tiempo.