El jueves 19 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de incertidumbre por la fecha en que el Gobierno solicite el voto de confianza ante el Congreso de la República; ello tras la elección de Luis Arroyo como nuevo premier.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.458. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.442 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.33% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.460, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.425 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

¿Cómo está la economía peruana?

La economía peruana viene teniendo en marzo uno de sus meses más complicados en los últimos años. Aunque en diferentes magnitudes, sobre la actividad nacional vienen incidiendo la restricción en el suministro del gas natural, el impacto del Fenómeno El Niño y el incremento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El BCRP estima que la economía peruana marque un crecimiento de 3.5% en enero. De hecho, la entidad monetaria señaló que la demanda interna, en el inicio del año, ha estado creciendo a un ritmo mayor del que esperaban, impulsado en los altos términos de intercambio comercial.