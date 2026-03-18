El miércoles 18 de marzo, el dólar en Perú cerró el día con un aumento, un día después de que Denisse Miralles renunciara al cargo como presidenta de Consejo de Ministros y Luis Arroyo asuma como nuevo premier.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.442. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.418 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.33% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.445, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.408 a la compra y S/ 3.417 a la venta.

¿Qué pasó en Perú?

A un día de pedir el voto de confianza Denisse Miralles renunció este martes 17 de marzo al cargo de presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. Horas después, Luis Arroyo juramentó como nuevo premier, en una ceremonia en dónde también se dieron algunos cambios en el Gabinete.

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, dijo que la salida de Miralles genera un escenario complejo, ya que nunca se ha dado que un premier renuncie en la víspera de la petición de confianza.

Asimismo, explicó que el nuevo premier tiene hasta 30 días para pedir el voto de confianza, lo cual podría ser posterior a las Elecciones Generales (domingo 12 de abril).

Por su parte, Enrique Castillo, analista político, señaló que el cambio evidencia la debilidad del Gobierno: que tuvo que cambiar de Gabinete un día antes de la presentación de la cuestión de confianza.

“Es un cambio que no se justifica porque en un momento como este lo que necesitaba el Gobierno era un ministro político y si bien Denisse Miralles no era una política, ya había tenido un manejo político. Ahora, pones a un ministro de Defensa a la PCM que, si bien quiere dar una imagen de seguridad para las elecciones, termina siendo alguien con poca capacidad de articular acuerdos”, expresó.