El impulso se dio por el ingreso de un accionista importante a la minería peruana el diciembre pasado, cuando la compañía chilena Antofagasta anunció la adquisición de un 19% del accionariado de Buenaventura.

La transacción produjo un rally que tuvo un arrastre en distintos sectores de la bolsa e hizo que alcanzara un máximo histórico en el ultimo mes del 2023.

Julio César Placido, jefe del Segmento de Intermediarios y Gestores de Activos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), refirió que, efectivamente, el rubro minero repuntó con la entrada del accionista a Buenaventura, incluso hizo que su desempeño fuera mejor que otras sectores a nivel mundial.

“Nuestro sector minero que está en la línea roja versus otros como el FTSE Australia, el TSX Global Mining y el MSCI Worls Metals & Mining. Vemos que el Perú repuntó a finales del año pasado con la entrada de Antofagasta a Buenaventura, lo cual hizo que el performance fuera superior a otras plazas a nivel global” , dijo a Gestión (ver gráfico 1).

Gráfico 1. (Fuente: BVL)

Panorama según los commodities

Jorge Barrionuevo, asesor de inversiones de Renta 4 SAB, señaló que existen factores externos que van determinar las expectativas de los commodities en el trascurso de este año y a los que hay que prestar atención antes de comprar alguna acción.

Los conflictos en Medio Oriente y la posible reducción de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) son algunas de las razones que podrían favorecer al oro, al menos en un corto plazo, ya que no hay indicios de que vayan a cambiar de momento.

“El tema geopolítico es un catalizador importante para que el metal todavía mantenga niveles de por encima de los US$ 2,000 la onza. Adicional a ello, la refrigeración de la inflación en EE.UU., y por ende, un recorte de tasas este año es bastante importante. Se espera que las tasas empiecen a caer a partir del segundo trimestre de este año, con lo cual el dólar se debería debilitar y esto beneficiaría a las canastas de commodities que cotizan en dicha moneda, una de ellas es el oro” , explicó.

Otro elemento al que hay poner atención son las compras del metal por los bancos centrales, lo cual le quitaría impulso a la cotización el dólar en el 2024.

“Antes se veía a los países comprando bonos del tesoro americano ante una recesión, pero ahora se ve como Japón, China y otros países europeos han parado con ello y han empezado a aumentar sus reservas de oro”, añadió Barrionuevo.

Además, el jueves pasado se dio a conocer el dato de inflación anualizado de Estados Unidos respecto al 2023, el cual subió de manera inesperada a 3.4%. Esta noticia haría creer que el oro seguiría teniendo protagonismo.

Respecto a la plata, hay una situación parecida, ya que subió cerca de 7% el año pasado y ha estado cotizando entre US$ 23 y US$ 23.5 la onza, un nivel bastante bueno.

“A diferencia del oro, la plata tiene un utilidad más industrial por lo que está ligada a la producción, manufactura y consumo. Entonces, en la medida en que EE.UU. no entre en recesión, los PMI’s sigan saliendo positivos, la plata también tendría que tener cierto protagonismo”, apuntó.

En el caso del cobre, hay un escenario distinto, pues tiene una visión más a largo plazo. El 2023 no fue un buen año para este metal, ello debido al mal momento de la economía china, que no ha podido salir de la etapa pandémica.

El país asiático ha tenido fuertes problemas en el sector inmobiliario y el Gobierno ha tenido que hacer rescates y bajar las tasas de interés para incentivar el consumo.

“China es el principal demandante de cobre en el mundo, más del 50% de la demanda global le corresponde al país asiático. Esto también ha sido un causante de que al sector industrial no le haya ido bien el año pasado. Se espera que incentive más su economía en el 2024 y eso debería contribuir a que haya una demanda de cobre más agresiva. No obstante, esto va a demorar”, apuntó a Gestión.

Un aspecto a tomar en cuenta, es la transición a energías renovables, en dónde el cobre juega un papel fundamental. Dicho esto, se puede decir que hay un driver importante con China recuperándose y las agendas de los Gobiernos apostando por energías más limpias, los cuales harían que este metal obtenga protagonismo. Sin embargo, esto va a tomar tiempo.

“Definitivamente creo que el oro y la plata son dos opciones buenas para el inicio de este año, al menos en un corto plazo. Mientras, el cobre puede ser una opción más fundamental para invertir en el largo plazo”, afirmó el experto.

Empresas mineras a mirar en el largo plazo

Julio César Placido destacó que las compañías que tuvieron mejor performance al cierre del 2023 fueron Buenaventura, Southern Cooper, Cerro Verde y Minsur (ver gráfico 2). Incluso, algunas otras que no venían con retornos tan positivos a finales de año, terminaron con menores perdidas y con mejores perspectivas.

No obstante, esto no necesariamente significa que para este año sean la mejor opción para invertir.

“Según el consenso de analistas, la acción en Buenaventura debería valer US$ 11 (al cierre del 2024) por su valor fundamental. Muchas de las casas de bolsa están revisando su precio objetivo y señalan que ya no deberían comprar este papel, porque no tiene tanto potencial de subida. Lo mismo con Southern Cooper y Cerro Verde” , dijo. (ver gráfico 3)

Por su parte, Jorge Barrionuevo indicó que si bien Buenaventura ha sido protagonista desde finales del año pasado, se presta a la especulación, puesto que ya superó el valor fundamental que tenía, que era de US$ 14. Entonces, existe la duda de si podría seguir subiendo.

“¿Tiene fundamentos para seguir escalando? Sí, uno de sus caballitos de batalla es Cerro Verde, ya que tienen una importante participación ahí. Adicional a ello, tienen los proyectos Uchucchacua y Yumpag que podría impulsar los resultados este año. Además, aún falta que salgan detalles de la transacción que hizo Antofagasta y algunos otros datos que podrían ser positivos”, manifestó.

En ese sentido, el especialista explicó que los inversionistas que están comprando acciones en Buenaventura son clientes que se rigen un poco más por el análisis técnico, que tiene un enfoque a corto plazo.

“No obstante, si uno toma un perfil más cauto y se basa en los mercados financieros , quizás Buenaventura en estos momentos, y a estos precios, no sería una opción. Yo me inclinaría más a comprar si hay una corrección natural o si la acción empieza a cotizar a niveles cercanos a los US$ 11″ , manifestó.

Otra opción a mirar es Cerro Verde, una empresa con buenas perspectivas dentro del sector minero de cobre, en un mediano o largo plazo. Se trata de un productor cuprífero bastante eficiente y con un “cash core”, que comparado con otras compañías del sector, es bastante bajo.

“El cash core es el costo adicional por producir una unidad de mineral, este está en US$ 2 la libra, no es tan caro. Además tiene un dividendo cerca al 6%. Hoy (martes 9 de enero), la acción de Cerro Verde cotiza en US$ 37 y nosotros la proyectamos en 12 meses a 42%”, refirió.

Otra empresa que también puede ser atractiva por los niveles actuales de precio, y que no le han dado mucho protagonismo, es Minsur. Esto pese a que no trabaja exclusivamente cobre, pero es el segundo productor más importante de estaño.

“Si bien en el 2023 su producción se vio afectada por los conflictos sociales, se espera que la acción, que está en estos momentos en S/ 4, alcance a finales del 2024 un nivel objetivo de S/ 5″, señaló Barrionuevo.

Además, tiene una generación de caja bastante buena. “Esperamos que los ingresos crezcan durante este año entre un 15% y 20%, ya que se proyectan mejores precios de cobre para este año y una mayor producción de estaño”, agregó.

“Bajo esa premisa, esperamos que Minsur alcance los S/ 5 sin problema, y a parte el dividiendo que reparte entre 5% y 6%. Lo único a tomar en cuenta para los interesados a comprar acciones serían los conflictos sociales”, apuntó.

Anthony Hawkins, analista de Inversiones y Mercado de Capitales en Kallpa SAB, coincidió en que se observa a Minsur como un importante productor de cobre y estaño en el Perú, metales que representan en 89% de los ingresos de la empresa.

Además, se proyecta que su valor fundamental a diciembre del 2024 sea de S/ 4.75 y con una recomendación de “compra” de 18.75%.

“Esperamos una significativa recuperación en la producción de estaño en el 2024, debido a la ausencia de conflictos sociales que afectaron la producción de San Rafael en el 2023. Asimismo, un entorno de precios de los metales favorable, costos estables y menor endeudamiento sustentarán un crecimiento estimado de 34.6% en las utilidades de 2024″, sostuvo.

Gráfico 3. (Fuente: BVL)

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.