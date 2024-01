Así, desde este año los beneficios de la venta de valores en la bolsa local están sujetos a una tasa del 5% de Impuesto a la Renta (IR), y si la enajenación es fuera de la BVL, se aplicará una tasa de 30%.

Cavali se encargará de la retención de los flujos generados por operaciones realizadas en la BVL desde el 1 de enero del 2024, siendo la ganancia de capital la diferencia entre el precio de venta del valor en la BVL y el costo registrado en esa central.

En esta línea, Cavali deberá contar con información sobre el precio de compra del valor negociado a fin de aplicar el impuesto, y el reglamento especifica que el sujeto obligado a comunicar dicho costo es el inversionista a través de su casa de bolsa, dijo a Gestión Víctor Valdez, socio del Estudio Rebaza Alcázar & De las Casas.

Según el especialista, durante la vigencia de la exoneración tributaria -hasta diciembre del 2023- las personas no veían relevante informar sobre el costo de sus valores adquiridos, pero ahora sí reviste importancia pues con base en ello se calculará la retención.

“Si compré una acción a US$ 100 y la vendo a US$ 180, el impuesto se calcula sobre una ganancia de US$ 80; pero si no comuniqué el costo, CAVALI le asigna US$ 0 y la retención se aplicaría sobre US$ 180″, advirtió.

Aunque precisó que la norma permite, al inicio del presente año, corregir o comunicar extemporáneamente costos de los valores antes de liquidar cualquier operación. Una vez ejecutada la venta en la BVL no habrá posibilidad de rectificar el costo de la acción, acotó.

Valores gravados

En tanto, Marco Contreras, head de research de Kallpa SAB, indicó que no solo las ganancias provenientes de la compraventa de acciones son gravadas, sino también de los fondos cotizados (o ETF), bonos corporativos, certificados de participación de FIRBI o FIBRA e incluso facturas negociables.

“Todo se centra en acciones porque son los instrumentos más líquidos. En los casos de renta fija (bonos), los peruanos suelen adquirirlos para conservarlos hasta su vencimiento, pero el impuesto solo se aplica cuando se vende el activo”, expresó.

Los ADR, instrumentos listados en EE.UU., que representan a una empresa no domiciliada en dicho país, también están afectos a este impuesto, agregó.

Step-up

Valdez también detalló que, a diferencia de otras exoneraciones, este vencimiento no tiene ‘step-up’, lo que implica que el impuesto se aplicará sobre la base histórica (precio al que fue adquirido la acción). Por ello, es importante que los inversionistas comuniquen a Cavali sus costos reales, recalcó.

“Si en abril del 2023 compré acciones por US$ 1,000 y en diciembre del 2023 estos papeles se valorizan en US$ 1,600, normalmente se asume que el costo computable sería de US$ 1,600 (para el pago del impuesto), pues si se hubieran vendido al término de la exoneración tributaria no habrían pagado impuestos”, explicó el abogado.

Estas disposiciones se regulan de forma expresa, pero como esta situación no ha sido prevista -fin de la exoneración-, no se precisó un ‘step-up’, y así el costo computable seguirá siendo -en el ejemplo- de US$ 1,000, refirió.

Valdez reveló, además, que algunas personas optaron por vender sus papeles al cierre del año pasado y seguidamente los recompraron, con el objetivo de realizar su ganancia, subir el costo registrado en CAVALI y evitar pagar impuestos con base en el precio al que originalmente fueron adquiridos (lo que sería más gravoso para el inversionista).

6.25% es la carga tributaria a ganancias de capital de fuente extranjera, según EY.

a ganancias de capital de fuente extranjera, según EY. 21.7% ganó el Índice General de la bolsa limeña en soles en 2023.

