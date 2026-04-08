El proyecto “Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES)” ya cuenta con contrato suscrito. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$ 284 millones para mejorar las condiciones de atención de casi un millón de personas en Lima, con infraestructura adecuada, equipamiento moderno y servicios generales eficientes.

Características del contrato

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), impulsa esta iniciativa bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con un plazo total de 16 años, que incluye un periodo preoperativo de 18 meses y un periodo operativo de 14 años y 6 meses.

Durante este lapso, el concesionario asumirá la rehabilitación de activos, la reposición de equipamiento y la gestión integral de los servicios generales del hospital.

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, remarcó la importancia de que los servicios de salud se presten en las mejores condiciones y destacó que este contrato apunta a lograrlo con participación del sector privado. Asimismo, indicó que se espera replicar este modelo de gestión para contribuir a una atención oportuna de los pacientes en otros establecimientos del sistema de salud.

“En el Ministerio de Economía y Finanzas apostamos por cambios de modelo (de gestión) que aseguren una mejora en la prestación de los servicios. Ese es el camino que debemos seguir, y estamos dejando una senda para que las siguientes administraciones continúen en esa dirección”, sostuvo.

El proyecto, además, comprende la rehabilitación de la infraestructura existente, la reposición de equipamiento clínico y no clínico, y la operación de servicios como alimentación, limpieza, seguridad, lavandería, mantenimiento, logística y tecnologías de la información, entre otros.

Estos componentes son esenciales para que el hospital funcione de manera eficiente, sin intervenir en la atención médica, que seguirá estando a cargo del Estado.

¿Qué es lo que se espera de la atención médica en el HEVES? (Foto: Andina)

Sistema de pagos

El esquema adoptado permitirá fortalecer el funcionamiento del hospital sin que ello signifique, de modo alguno, privatizar la atención médica. La propiedad de los activos y la prestación de los servicios de salud se mantendrán bajo responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, el contrato contempla un sistema de pagos basado en niveles de servicio, mediante retribuciones mensuales sujetas a deducciones en caso de incumplimientos, lo que permitirá asegurar estándares de calidad de manera permanente.

La firma del contrato fue realizada en representación del Estado por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio. El adjudicatario del proyecto es la firma española Grupo Ortiz, a través de su filial Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú, empresa con experiencia en el desarrollo y operación de infraestructura hospitalaria.