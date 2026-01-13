La actual temporada de influenza en Estados Unidos ha desatado una verdadera alerta a nivel nacional. Y es que según información oficial de los CDC (en español: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; y en inglés: Centers for Disease Control and Prevention), revelada el pasado viernes 9 de enero del 2026, se han registrado 15 millones de casos de contagio por influenza en el país norteamericano, una cifra que ha puesto al sistema de salud bajo presión y ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias.

Vale precisar que los CDC confirmaron que las hospitalizaciones aumentaron 48% respecto a la semana anterior, con más de 180,000 personas hospitalizadas y alrededor de 7,400 fallecimientos en total (incluidos 17 niños).

En este contexto, conocer cuándo acudir a un servicio de emergencia puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave.

Por lo tanto, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta cuáles son los síntomas que no debes ignorar para ir al hospital de inmediato.

En plena alerta sanitaria por la influenza, es fundamental tomar decisiones acertadas sobre cuándo buscar atención médica (Foto: Freepik)

LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA QUE NO DEBES IGNORAR

En una entrevista concedida a N+ Univision, el doctor Fabián Sandoval, presidente de la Clínica Emerson, fue enfático al indicar las señales de alarma que requieren atención hospitalaria urgente. Estas son:

Tos muy productiva.

Labios azulados o con coloración azul (indicativo de problemas respiratorios).

Disminución o ausencia de orina (señal de falla renal).

Debilidad general.

Fiebre alta superior a 103°F (39.4°C).

De acuerdo con el especialista, la combinación de estos síntomas, especialmente la fiebre alta acompañada de cualquiera de los demás indicadores, constituye una situación de alerta.

Cabe resaltar que los CDC confirman estos criterios y agregan otros signos de emergencia:

Respiración rápida o dificultad para respirar.

Opresión en las costillas con cada respiración.

Dolor en el pecho.

Fuertes dolores musculares que impiden caminar.

¿CÓMO TE PUEDES PROTEGER DE LA INFLUENZA?

Según el doctor Sandoval, las medidas de prevención incluyen:

Usar mascarillas si estás tosiendo.

Taparse bien la boca al toser o estornudar.

Utilizar protector e higiene adecuada al lavarse las manos.

Vacunarse (aunque la eficacia es de 40-50%).

Cuidar especialmente a los niños y adultos mayores.

Manejar los síntomas asociados.

El especialista señala que estas técnicas fueron aprendidas durante la pandemia de la COVID-19 y resultan efectivas para prevenir la propagación de la influenza, incluso aunque la vacuna no tenga una eficacia del 100%.

A continuación, puedes escuchar las declaraciones completas del experto.