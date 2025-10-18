A través de un comunicado, la Unión de Gremios exigió que impere la serenidad, responsabilidad y respeto al Estado de derecho, a raíz de las protestas registradas el último miércoles 15 de octubre.

“El Perú requiere gobernabilidad, estabilidad y consensos para retomar el camino del desarrollo, la inversión y la lucha contra la pobreza”, indicaron.

Las agrupaciones —entre ellas la Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Adex, Canatur, etc— respaldaron a la PNP en su rol por preservar la propiedad privada, vidas humanas y garantizar el libre tránsito.

Las protestas en Lima dejaron como saldo un muerto y decenas de heridos. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

“Condenamos de manera firme toda forma de violencia que ponga en riesgo la vida y los bienes públicos y privados”, anotaron.

Según el gremio, su compromiso es con “la institucionalidad y la democracia”, por lo que instaron al Gobierno de José Jerí, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público a “trabajar coordinadamente sin intereses personales y políticos”.