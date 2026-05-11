Sumtec basa su negocio en la distribución de equipos tecnológicos de fabricantes globales, con fuerte presencia en sectores como minería y proyectos del Estado. Foto: Sumtec
Sumtec basa su negocio en la distribución de equipos tecnológicos de fabricantes globales, con fuerte presencia en sectores como minería y proyectos del Estado. Foto: Sumtec
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El negocio de tecnología de la información en Perú mueve miles de millones de dólares. Solo en 2024, el mercado de hardware, software y servicios alcanzó US$ 8,902 millones, y se proyecta que este año llegue a alrededor de US$ 10,488 millones. En este contexto, uno de los actores con más de tres décadas de presencia es Sumtec, empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos tecnológicos de fabricantes globales que luego distribuye a empresas, operadores y proyectos de gran escala. Frente a este escenario, ¿qué planes se ha trazado la compañía para 2026?

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