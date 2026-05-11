Eduardo Catter, CEO de Sumtec, remarcó que el arranque de 2026 ha sido más dinámico de lo habitual. “Ha sido un trimestre dinámico, ha empezado inusualmente elevado. Normalmente, en nuestra industria, la mayor actividad se da hacia el tercer y cuarto trimestre, pero este año hemos empezado bastante movidos”, explicó. En línea con ello, la empresa proyecta un crecimiento de 30% respecto a 2025, lo que implicaría alcanzar una facturación cercana a US$ 70 millones.

Incluso, el desempeño del primer trimestre ya da señales por encima de lo esperado. “Hemos alcanzado un cumplimiento del 116%, es decir, un sobrecumplimiento de 16% frente a lo planificado para el trimestre”, detalló. Este resultado, precisó, responde principalmente a un adelanto en la ejecución de proyectos. “Lo que hemos tenido es una actividad más dinámica de los clientes, que han adelantado proyectos, sobre todo en minería y algunos del sector gobierno, que inicialmente estaban previstos para el segundo trimestre”, señaló.

De cara a los próximos meses, el directivo mantiene el optimismo. “Sostenemos nuestra proyección de crecimiento y, si se concretan algunas oportunidades que no estaban previstas en el presupuesto, podríamos incluso quedar por encima de lo inicialmente planificado ”, afirmó.

La compañía avanza en diversificar su portafolio e incorporar servicios “as-a-service”, con miras a impulsar su crecimiento hacia 2027. Foto: Sumtec

Sumtec se corporativiza: ¿qué implica este cambio?

En paralelo a su crecimiento, Sumtec atraviesa uno de los procesos más relevantes de su historia: su corporativización. La compañía, que el año pasado facturó US$ 50 millones, nació hace 35 años como un emprendimiento del ingeniero Víctor Lay. “Sumtec nace hace 35 años, cuando se abre una oportunidad con la privatización de Telefónica. Se empezaron a importar pequeñas centrales telefónicas y así arrancó el negocio”, recordó. Con el tiempo, la firma fue evolucionando hasta posicionarse como un actor importante en el ecosistema tecnológico local.

Sin embargo, el crecimiento alcanzado también marcó un punto de inflexión. “Los accionistas entendieron que el modelo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos iba a llevar al siguiente nivel”, señaló. Fue entonces cuando decidieron dar un giro: profesionalizar la gestión, incorporar talento externo y avanzar hacia un esquema más corporativo .

La llegada de Catter, en septiembre de 2025, respondió justamente a ese objetivo. “La idea es corporativizar la empresa: darle estructura, orden, implementar gobierno corporativo y un sistema de gestión mucho más riguroso basado en indicadores”, dijo. El proceso no ha sido menor. El primer paso fue realizar un diagnóstico integral y, a partir de ahí, diseñar una estrategia de mediano plazo.

A ello se sumó un trabajo profundo en la forma de operar. “Hemos levantado y documentado todos los procesos de la compañía, tanto formales como informales. Hoy tenemos claridad sobre cómo operamos y estamos construyendo cómo queremos operar”, detalló. Este rediseño incluye cinco macroprocesos y múltiples procesos internos, con participación directa de los equipos.

La siguiente etapa será la implementación tecnológica que soporte esta nueva estructura. “Estamos incorporando SAP para la gestión administrativa, Offices para recursos humanos y Zoho para CRM. La idea es tener sistemas integrados que nos den visibilidad total del negocio”, acotó Catter. Este proceso debería estar operativo entre junio y julio de este año.

Pese a la magnitud de los cambios —que han implicado salidas, nuevas incorporaciones y ajustes en la cultura organizacional—, la respuesta interna ha sido mejor de lo esperado. “Pensé que habría más resistencia, pero ha sido bastante menor. La organización ha respondido bien”, afirmó.

Sumtec evalúa su expansión hacia Sudamérica y Centroamérica, con el objetivo de iniciar su proceso de internacionalización hacia finales de 2027. Foto: Sumtec

¿De hardware a servicios?: el siguiente paso

Tras consolidarse como un jugador relevante en la distribución de tecnología, Sumtec empieza a mirar su siguiente etapa: evolucionar su modelo de negocio . Hoy, la compañía mantiene un enfoque claro en hardware, pero ya trabaja en ampliar su alcance. “Nosotros somos un distribuidor mayorista, probablemente el más grande del país. Hoy nuestro portafolio está enfocado en equipos de tecnología de fabricantes como Huawei o Alcatel”, arguyó su CEO. Sin embargo, reconoció que la empresa aún no cuenta con un portafolio de servicios como tal, aunque ese es precisamente el camino que buscan desarrollar.

Para ello, la firma ha dado algunos primeros pasos a nivel estratégico. “Hemos creado una gerencia de inteligencia y planeamiento comercial, que no existía, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades y diseñar la incorporación de nuevos productos”, señaló.

Uno de los ejes de esta evolución es la ampliación del portafolio. Actualmente, Sumtec trabaja con entre 8 y 12 marcas principales, pero ya tiene identificadas alrededor de 22 marcas adicionales en evaluación. “Estamos construyendo una matriz para definir qué marcas incorporar en el negocio de distribución, considerando el tamaño de la oportunidad y nuestras capacidades para capturarla”, aclaró.

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En paralelo, la compañía avanza hacia un modelo que complemente la venta de equipos con servicios. “Estamos diseñando un portafolio bajo el esquema ‘as-a-service’, con soluciones que puedan ir desde el mercado residencial hasta propuestas que agreguen valor a los carriers, como por ejemplo internet residencial”, expresó Cater.

Este cambio no será inmediato. Por el contrario, la implementación será progresiva. “Esto se va a ir dando de manera paulatina. Para la segunda mitad del año ya deberíamos tener algo estructurado o empezar a lanzar algunas iniciativas ”, adelantó.

Por ahora, el negocio sigue apalancado en la distribución de hardware. Eso sí, el impacto financiero de esta nueva apuesta de Sumtec aún no está incorporado en los números del corto plazo. “En el presupuesto de este año no hemos considerado los nuevos productos ni servicios. Conforme los vayamos incorporando, podríamos incluso superar nuestras metas”, indicó.

El efecto de esta transición debería sentirse con mayor claridad hacia el siguiente año. “Esto recién debería estar reflejado en el presupuesto de 2027”, estimó Catter, aunque evitó proyectar cifras. “Venimos creciendo a doble dígito año a año, pero todavía es prematuro hablar de cuánto podría crecer la compañía con estos cambios”, dijo.

Claves

Internacionalización: En el corto plazo, el foco de Sumtec seguirá puesto en el mercado local. Sin embargo, ya empieza a mirar más allá de sus fronteras. “ Estamos trabajando en un proyecto de internacionalización. Hoy es todavía una iniciativa en evaluación, pero queremos expandirnos a algunos países de la región ”, comentó su CEO.

En el corto plazo, el foco de Sumtec seguirá puesto en el mercado local. Sin embargo, ya empieza a mirar más allá de sus fronteras. “ ”, comentó su CEO. Países de interés : La mirada de Sumtec está puesta en América Latina, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, aunque aún sin definiciones concretas. “La expectativa es que hacia finales de 2027 podamos dar el paso hacia la internacionalización”, dijo Catter.