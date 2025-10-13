S&M Foods se dedica a la siembra y exportación de páprika, menestras, granos andinos. (Foto: Difusión)
S&M Foods se dedica a la siembra y exportación de páprika, menestras, granos andinos. (Foto: Difusión)
La empresa, proyecta cerrar el 2025 con una facturación total de US$ 30 millones, lo que permitiría mantener las ventas alcanzadas en el 2024.

El gerente Comercial de la compañía, Arón Gadea Espinoza, señaló que los principales mercados destinos de la empresa son , teniendo en cuenta que la firma ha venido expandiéndose en estos destinos.

De este modo, el ejecutivo manifestó que la meta en el corto plazo es posicionarse con nuevas empresas corporativas para desarrollar su marca, trabajando el producto desde Perú. De momento, S&M Foods ha incursionado en productos y palta.

Portafolio de S&M Foods

S&M Foods cuenta con 700 hectáreas de cultivos propias, todas ubicadas en Chiclayo (Lambayeque), donde siembran palta, pimientos secos, frejoles, ajo, quinuas. Además, también trabaja con más de 50 agricultores a quienes le compran su producción.

En torno a los campos de .

Asimismo, la empresa posee dos plantas; en la primera de 4,000 metros cuadrados (m2) procesa los capsicum; y en la segunda de 10,000 m2 realiza cuatro operaciones productivas de varios alimentos.

