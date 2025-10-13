La empresa S&M Foods, dedicada a la siembra y exportación de páprika, menestras, granos andinos, entre otros, proyecta cerrar el 2025 con una facturación total de US$ 30 millones, lo que permitiría mantener las ventas alcanzadas en el 2024.

El gerente Comercial de la compañía, Arón Gadea Espinoza, señaló que los principales mercados destinos de la empresa son México y Estados Unidos, teniendo en cuenta que la firma ha venido expandiéndose en estos destinos.

De este modo, el ejecutivo manifestó que la meta en el corto plazo es posicionarse con nuevas empresas corporativas para desarrollar su marca, trabajando el producto desde Perú. De momento, S&M Foods ha incursionado en productos frescos como los ajos, jengibre y palta.

El cultivo de palta también es parte del portafolio de S&M Foods. (Foto: Difusión)

Portafolio de S&M Foods

S&M Foods cuenta con 700 hectáreas de cultivos propias, todas ubicadas en Chiclayo (Lambayeque), donde siembran palta, pimientos secos, frejoles, ajo, quinuas. Además, también trabaja con más de 50 agricultores a quienes le compran su producción.

En torno a los campos de palta, Gadea manifestó que tienen 85 hectáreas de esta fruta en producción y en los próximos años estiman aumentar el área hasta llegar a las 200 hectáreas.