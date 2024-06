La canadiense Sierra Metals, que opera en Perú a través de la subsidiaria Sociedad Minera Cerro Corona, obtuvo un nuevo crédito sindicado por US$ 95 millones a un plazo de cinco años, incluyendo un año de periodo de gracia. Dichos fondos se usarán principalmente para pagar el préstamo existente por US$ 75 millones, mientras que los restantes US$ 20 millones se utilizarán para financiar proyectos de capital de alto rendimiento, así como para cubrir comisiones y gastos asociados a la transacción.

En detalle, los gastos de capital incluyen el desarrollo por debajo del “nivel 1120″ y la finalización del pozo en la mina polimetálica Yauricocha (Lima). En febrero último, la compañía obtuvo precisamente el permiso para explotar la referida zona profunda e inició las actividades de desarrollo.

La meta de la empresa extractiva es alcanzar la capacidad total en Yauricocha para el cuarto trimestre de este 2024, mientras continúa administrando todos los aspectos de la mina para maximizar los niveles de producción por encima del “nivel 1120″.

Asimismo, Sierra Metals también prevé utilizar los recursos recibidos en otras iniciativas como desarrollos mineros de más de 8,000 metros, la apertura de una nuevo paso de mineral y trabajos iniciales de ingeniería para una nueva presa de relaves en la mina Bolívar, en México.

Ernesto Balarezo, director general de Sierra Metals, destacó la importancia del pago de esta deuda a largo plazo como un hito significativo, que proporcionará a la compañía una mejor liquidez y una posición financiera más sólida para cumplir con sus objetivos futuros. “Esta transacción fortalece la liquidez de Sierra, su posición de apalancamiento sostenible, y su solidez financiera para alcanzar los objetivos operativos”, informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Producción en Yauricocha

Las leyes de cobre y plomo en la mina Yauricocha en el primer trimestre de 2024 se mantuvieron alineadas con las registradas en similar periodo del 2023. Sin embargo, las leyes de oro, plata y zinc fueron menores en 22%, 14% y 9%, respectivamente. En tanto, si se compara con el cuarto trimestre del año pasado, las leyes de zinc fueron más altas, pero las de cobre disminuyeron, debido a la reducción de la producción de los yacimientos de cobre de alta ley (Pamela y Kimberly).

Por otro lado, la producción equivalente de cobre de 8.6 millones de libras para el primer trimestre de 2024 representó una disminución del 20% frente al cuarto trimestre de 2023, pues la caída en las tasas de rendimiento y las menores leyes de cobre, plata y oro afectaron la producción de metales.

“En comparación con el mismo periodo del primer trimestre de 2023, la producción de cobre equivalente se mantuvo en línea, ya que el aumento de la producción de cobre y plomo se vio compensado por la disminución de la producción de zinc, oro y plata durante el primer trimestre de 2024″, precisó Sierra Metals en su reporte de abril.

