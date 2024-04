HAUG, especializada en construcción y montaje electromecánico, así como mantenimiento industrial y fabricaciones metalmecánicas, tiene 75 años de presencia en el mercado, y duplicó su facturación en 2023 como resultado de los servicios prestados en Argentina y Chile, logrando contratos por US$ 46 millones y US$ 18 millones, respectivamente, mientras que en Perú cerró acuerdos por US$ 58 millones, obteniendo una facturación global de US$ 122 millones. “En 2022 todavía nos recuperábamos de la pandemia, por lo que apenas se alcanzó US$ 55 millones en ventas”, detalló a Gestión su presidente del directorio, Humberto Palma.

Y para este año las expectativas son auspiciosas para HAUG, apalancado por contratos suscritos y a puertas de concretarse, en su mayoría, fuera del territorio nacional. Una muestra de la demanda por sus servicios se observó en el primer trimestre del año, tras obtener la buena pro para proveer a la compañía Oiltanking, en Argentina, de dos tanques de almacenamiento de hidrocarburos, que suman US$ 68 millones. “La ingeniería, fabricación y habilitación va ser hecha en nuestra planta de Lurín para posteriormente ser enviados, junto a personal especializado, para ser colocados”, explicó el ejecutivo.

En Chile también tiene acuerdos con diversas compañías que suman US$ 20 millones, entre ellas la Empresa Nacional del Petróleo (Enap); mientras que en Perú se prevé cerrar contratos por US$ 50 millones. Adicionalmente, está en tratativas con empresas mineras de Bolivia, Ecuador y Colombia para suscribir contratos por US$ 10 millones en cada uno de estos países.

“Hemos presentado propuestas preliminares, pero aún no tenemos ofertas firmes”, aclaró. Contar con certificaciones de calidad y seguridad le permite a HAUG participar en licitaciones organizadas por firmas privadas en el extranjero, de las que son muy asiduas y que las ha permitido registrar sólidos crecimientos.

De este modo, la meta de HAUG es cerrar el 2024 con una facturación de US$ 140 millones, un repunte de 15% en relación al 2023.

Inversiones en la mira por US$ 8 millones

En los últimos años, HAUG invirtió más de US$ 38 millones en su plan de crecimiento y en la optimización de procesos, que incluye equipamiento y ampliación de su planta de Lurín, así como la adquisición de equipos modernos para incrementar su producción. Para este año y 2025 tiene previsto destinar US$ 8 millones en la implementación de una nueva nave de horno de secado al interior de la planta de Lurín, que tiene un área de 90,000 metros cuadrados.

Palma, agregó, que no se tiene planificado construir una nueva planta, tomando en cuenta que aún cuentan con espacios por ocupar en Lurín. Tampoco está planeado la puesta en marcha de una planta industrial en Chile o Argentina, países en los que HAUG tiene contratos firmes.

CLAVES

Facturación: el 90% de la facturación de HAUG proviene de servicios que realiza al sector minero e hidrocarburos y 10% a empresas del sector energía e industria.

el 90% de la facturación de proviene de servicios que realiza al sector minero e hidrocarburos y 10% a empresas del sector energía e industria. Mantenimiento industrial: a través de esta división provee este servicio, desde hace 15 años, a la planta de Unacem en Condorcocha, y últimamente, a su planta de Atocongo. Y desde hace dos años a Refinería de Cajamarquilla de Nexa .

a través de esta división provee este servicio, desde hace 15 años, a la planta de en Condorcocha, y últimamente, a su planta de Atocongo. Y desde hace dos años a Refinería de Cajamarquilla de . Minería estática: el ejecutivo consideró que, mientras no se promueve la inversión minera para el desarrollo de nuevos proyectos, los contratos a firmarse en Perú se mantendrán en US$ 50 millones, en promedio.

