La minera canadiense Sierra Metals indicó que la inversión de capital presupuestada para el 2024 oscilará entre los US$ 32.2 millones y US$ 49 millones, monto que podría ajustarse dependiendo de las condiciones comerciales de los metales. Asimismo, dentro de este desembolso, se considera un rango de US$ 14.4 millones y US$ 17.9 millones para su mina polimetálica Yauricocha (Lima).

En detalle, la compañía puntualiza que el capital de mantenimiento se compone principalmente de desarrollo minero por hasta US$ 14.7 millones, de los cuales US$ 8.9 millones irán a Bolívar (México) y US$ 5.8 millones a su mina Yauricocha. Mientras que el resto del gasto de capital de sostenimiento consiste en perforación de relleno y reemplazo de equipos en las minas.

Ernesto Balarezo, director general de Sierra Metals, comentó que tras haber obtenido en febrero de este año el permiso ambiental para desarrollar y explotar por debajo del “nivel 1120″ en la mina Yauricocha, ello proporciona varios catalizadores importantes para la minera, como mejoras operativas, capacidad operativa maximizada y eficiencia de costos.

“Utilizando una modesta inversión de capital de desarrollo, la compañía anticipa aumentar a niveles de producción completos de 3,600 toneladas por día (un 40% más que los niveles actuales) para el cuarto trimestre de 2024″, señaló Sierra Metals a través de una nota de prensa, tras agregar que identificar recursos minerales adicionales en las principales minas operativas como Yauricocha y Bolívar, es otra de sus prioridades.

Resultados financieros

Los ingresos de Sierra Metals al cierre de 2023 fue de US$ 229.5 millones, representando un aumento del 39% frente al 2022. Mientras que la producción equivalente de cobre ascendió a 76.7 millones de libras, un incremento de 37% respecto al año previo, resultado que estuvo en línea con la guía de producción estimada.

“Los esfuerzos del equipo para identificar y ejecutar iniciativas para aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar las prácticas de seguridad han permitido a la compañía cumplir con nuestros objetivos operativos y corporativos para el año. Nuestras minas, Yauricocha y Bolívar, aumentaron la producción y redujeron los costos, lo que nos permitió cumplir con la guía de producción y generar más de US$50 millones de EBITDA, pero lo más importante es que pudimos operar con mejores estándares de seguridad”, finalizó Balarezo.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.