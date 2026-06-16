El grupo empresarial peruano Shipping Partner Holding informó que viene consolidando su proceso de expansión nacional e internacional, entre otros factores, por la expansión de su infraestructura y red de trabajo que le permite incrementar su capacidad operativa. Así, la compañía gestiona mayores volúmenes de carga y atiende proyectos de elevada complejidad que requieren soporte técnico especializado.

De hecho, uno de los principales ejes de crecimiento reportados por la empresa, según información de la Cámara de Comercio de Lima, es la ampliación de su cobertura internacional, siendo que para ello incrementó su red de agentes y aliados en diversos países. El objetivo de ofrecer mayores conexiones logísticas, una mayor disponibilidad de rutas y tiempos de respuesta más eficientes para las operaciones de importación y exportación.

Por ahora, la compañía indicó que el fortalecimiento de sus redes internacionales busca ofrecer una atención más personalizada y adaptada a los requerimientos de cada cliente.

Uno de los principales ejes de crecimiento reportados por la empresa es la ampliación de su cobertura internacional. (Foto: Difusión)

¿Quién es Shipping Partners Holding?

Shipping Partners Holding es un grupo empresarial peruano con más de 12 años en el sector de comercio exterior, transporte y logística. Conformado por diez empresas, el holding se orienta a la oferta de una cadena de valor que abarca desde servicios aduaneros hasta la última milla.

Actualmente, la firma tiene operaciones en todo el territorio nacional y mantiene alianzas estratégicas con operadores globales, a fin de fortalecer su rol como socio para las empresas que demandan servicios logísticos.

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