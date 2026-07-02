Ringana, la compañía de cosmética vegana, presente en más de 30 países, eligió a Perú como su tercer mercado en América Latina. Foto: Sandra Alvarado - Gestión.
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Sandra Alvarado Santillana
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La firma austríaca Ringana, especializada en cosmética vegana y suplementos elaborados con ingredientes naturales, acaba de desembarcar en Perú con una estrategia de crecimiento de largo plazo que busca convertir al país en uno de sus mercados más importantes en América Latina.

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