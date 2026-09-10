Caridad Barillas, directora de Nestlé Professional Perú, señaló a Gestión que el negocio registró un crecimiento superior al 10% durante el primer semestre del año . “El resultado estuvo relacionado con una mayor adaptación de la oferta a las necesidades de los clientes y con el desarrollo de nuevas soluciones para los distintos canales”, acotó.

En el segmento Horeca —que agrupa a hoteles, restaurantes y cafeterías—, la compañía trabaja con un portafolio dirigido a los requerimientos operativos de estos negocios. A ello se suma un equipo culinario que acompaña a los clientes con capacitaciones y propuestas vinculadas a las tendencias de consumo.

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Las bebidas se encuentran entre las categorías que vienen sosteniendo el crecimiento. En este segmento, la compañía busca ampliar los espacios de consumo mediante sus equipos de café, especialmente en oficinas. La propuesta incluye opciones calientes y frías, una característica que permite adaptar la oferta a diferentes momentos de consumo. “Esto hace que el café y la máquina sean súper versátiles para ir cambiando un poco esta dinámica y adaptándonos a cada una de las tendencias”, comentó.

En alimentos, el negocio viene trabajando en nuevas aplicaciones para sus productos dirigidas a restaurantes, cafeterías, tiendas de conveniencia y otros establecimientos. “Un ejemplo es KitKat Spread, producto que puede utilizarse en coberturas y rellenos y que ya es empleado por Beso Francés en la preparación de creps”, alegó.

Incluso, anotó, que este producto ingresó recientemente al supermercado mayorista Makro, ampliando los puntos a través de los cuales puede llegar a clientes del canal profesional.

Las bebidas registran un crecimiento superior al 25% y las máquinas de café son parte de la estrategia para ampliar el consumo en oficinas y operaciones mineras. Foto: Nestlé Professional

¿A qué apunta Nestlé Professional?

Para el 2026, uno de los frentes de desarrollo de Nestlé Professional será el canal de oficinas. En esa línea, la vocera anotó que la compañía busca incrementar la presencia de sus máquinas de café en estos espacios, donde identifica una oportunidad de consumo entre los trabajadores. “Queremos seguir desarrollando oficinas, porque claramente tenemos un mercado grande en donde nosotros podemos capturar a quienes están día a día en el trabajo”, relató.

El otro frente está relacionado con los llamados TPMs o maquiladores, empresas que utilizan insumos de Nestlé para elaborar productos terminados. En este caso, la compañía busca ampliar el uso de sus productos en preparaciones como muffins y queques y llegar, a través de estos socios, a canales como retail y HMR (Home Meal Replacement).

La estrategia contempla además esquemas de co-branding, mediante los cuales las marcas de Nestlé aparecen como respaldo en los productos elaborados por estos aliados. “El objetivo es que la propuesta no se limite al insumo, sino que incorpore también el reconocimiento de la marca”, precisó.

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Los restaurantes de servicio rápido (QSR, por sus siglas en inglés) constituyen otro de los espacios donde Nestlé Professional viene desarrollando productos junto con sus clientes. La compañía trabaja, por ejemplo, con McDonald’s y Beso Francés. En el primer caso, Barillas señaló que el negocio viene desarrollando productos que incorporan sus marcas. “Tal es el caso de McFlurry de Milo que registra ventas superiores a 80 unidades por día”, subrayó.

En paralelo, los TPMs permiten llevar productos elaborados con insumos de Nestlé a los supermercados. Barillas mencionó como referencia los muffins comercializados en PlazaVea y Cencosud. La compañía también evalúa ampliar este tipo de desarrollos hacia otras categorías y productos. “Queremos sacarlo con Milo, queremos sacarlo con KitKat y queremos fortalecer lo que ya tenemos actualmente en el mercado”, sostuvo.

Nestlé Professional amplía su oferta para el canal profesional con nuevas aplicaciones y productos dirigidos a restaurantes, cafeterías y otros negocios. Foto: Nestlé Professional

¿Bebidas vegetales en B2B?

Además del crecimiento de las bebidas, Nestlé Professional viene ampliando su portafolio para atender nuevas ocasiones de consumo. En esa línea, la compañía incorporó en el primer semestre a Nature’s Heart a su oferta para el canal profesional, con bebidas vegetales dirigidas principalmente a cafeterías .

Perú fue uno de los últimos mercados en incorporar la marca al portafolio de Nestlé. “La categoría busca atender una mayor demanda por alternativas sin lácteos y otras tendencias de consumo”, dijo.

Pero el mayor dinamismo se encuentra actualmente en la categoría de bebidas, que registra un crecimiento superior al 25%. Este avance, anotó, se concentra principalmente en tiendas de conveniencia, oficinas y operaciones mineras. “Apuntamos a mantener este ritmo en lo que resta del año”, subrayó.

Caridad Barillas, directora de Nestlé Professional Perú, señaló que el negocio B2B creció por encima del 10% durante el primer semestre. Foto: Nestlé Professional

Nestlé profesional y su presencia en mineras

En el caso de las operaciones mineras, Nestlé Professional busca seguir participando en procesos de licitación junto con operadores y socios especializados como Sodexo y APC, entre otros. “La idea es seguir concretando estas licitaciones, ganando estos proyectos con herramientas distintas y con propuestas bastante más rentables para el negocio”, sostuvo.

La compañía también cuenta con servicio técnico para sus máquinas de café, un aspecto relevante para mantener la continuidad de la operación en estos establecimientos. En cuanto a la rentabilidad, Barillas indicó que los equipos requieren un consumo de alrededor de 30 tazas al día o más para alcanzar niveles rentables , un volumen que las operaciones mineras pueden generar. “Le estamos apostando mucho a este canal y queremos seguir desarrollándolo de aquí en adelante”, señaló.

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La distribución cumple un papel relevante en el modelo comercial de Nestlé Professional. Actualmente, el 60% de sus ventas se realiza de manera indirecta, mediante distribuidores, mientras que el 40% corresponde a ventas directas.

En el canal directo se encuentran clientes de comida rápida, entretenimiento y retail, entre ellos McDonald’s, Mackro, Cencosud y Supesa, entre otros.

La venta indirecta, en tanto, se realiza mediante distribuidores que permiten ampliar la llegada a clientes del canal Horeca. “Al final nos hace menos complejo, de manera logística, llegar a nuestros clientes finales. Para nosotros es sumamente valioso contar con estos socios estratégicos”, manifestó.

Nestlé Professional trabaja con distintos segmentos dentro del negocio B2B. Entre ellos se encuentran Business & Industry, que comprende oficinas; los restaurantes de servicio rápido (QSR); y Coffee & Bakery, que agrupa cafeterías y negocios de repostería.

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