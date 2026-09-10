Nestlé Professional creció más de 10% durante el primer semestre en Perú. Foto: Nestlé Profesional
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Karen Guardia Quispe
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¿Cómo avanza la presencia de Nestlé ‘fuera del hogar’? La división Nestlé Professional viene registrando en Perú un crecimiento de doble dígito, impulsado principalmente por los canales de restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías, catering, retail institucional y otros negocios vinculados al sector gastronómico y de alimentación colectiva. ¿Qué planes se ha trazado la compañía para el mediano plazo en el mercado peruano B2B?

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