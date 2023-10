En setiembre cumplieron 83 años en el Perú. ¿Cuánto representa el mercado peruano en las operaciones del Grupo Nestlé?

Al cierre del 2022, Nestlé Perú tuvo una facturación anual mayor de US$ 500 millones. Este año estaremos ligeramente por encima de esa cifra. Consideramos que es positivo, dado que otras compañías reportan un impacto grande por inflación.

¿Cómo los posiciona esa facturación a escala regional?

A un nivel intermedio, después de Brasil y México.

¿Cuánto de la facturación del año se relaciona con los efectos de la inflación en el país?

La inflación nos ha impactado en el costo de materias primas, empaques y energía, y ha sido un factor importante en los últimos dos años, pero no trasladamos la inflación al precio final. De los US$ 500 millones, solo una pequeña parte proviene del incremento de precios.

¿Cuál es la estrategia para afrontar la persistente inflación?

Buscaremos la mejor forma de hacer las cosas y de llegar al consumidor, pero con menores costos y menos inversiones.

¿El crecimiento esperado para este 2023 se debe a alguna categoría?

Helados. El clima fue el elemento fundamental que explica el buen desempeño. El invierno prácticamente no ha llegado y el calor ha extendido la campaña hasta julio (usualmente termina en abril). Por lo tanto, el ritmo de ventas es más alto. Helados es la estrella por volumen de ventas.

¿Cuántas categorías tienen en el país?

Tenemos un portafolio de 13 categorías y espero, en los próximos meses, dar buenas noticias en ese sentido.

¿Hay espacio para sumar una categoría más?

Podría ser que tengamos alguna novedad el próximo año. Se trata de una categoría que está presente en otros mercados de la región. Si fabricaremos localmente o importaremos, lo analizaremos en el plan de negocios. Si todo sale bien, deberíamos hacer el anuncio en el 2024.

¿Solo una categoría o más de una?

No puedo dar más información por ahora.

Helados y chocolates

¿La categoría de helados seguirá siendo la estrella?

Este 2023 sí, porque es un año atípico por el clima y creceremos a doble dígito. En un año normal, esta categoría forma parte de los tres negocios que más peso tienen en la facturación de Nestlé Perú, junto con lácteos y confites.

¿Cuántas innovaciones en helados lanzarán en esta nueva campaña de verano 2023-2024?

Para este verano tendremos dos nuevas paletas de Frío Rico: de maracuyá y de caramelo con sal de Maras. También una réplica de la presentación de los helados de 900 mililitros y nuevas variedades: Frío Rico en versión crocante con capas de chocolate y otra versión con salsa, con sabor a fresa de Huara y de caramelo.

¿Exportarán esa marca?

Frío Rico es un producto premium aquí en el Perú y lo podría ser en cualquier otro mercado, pero no está en los planes exportar la marca D’Onofrio. Lo que exportamos es el concepto.

Si bien el clima favoreció la campaña de helados, ¿a qué categoría afectó negativamente?

Si hablamos de culinario, alimentos para mascotas o café, no hay un impacto claro o es uno pequeño. Donde el clima sí juega un rol importante es en chocolates. Es el efecto espejo del helado.

¿Y cuál es la estrategia en chocolate para no caer?

Ejecutar promociones, innovar desde el formato y continuar ofreciendo novedades, junto con la visibilidad y la presencia. El chocolate es un producto de impulso. En el canal tradicional estamos trabajando en formatos pequeños, pero en el canal moderno atacamos por precio.

¿Qué lanzamiento se vienen?

Lanzamos una promoción para Sublime, que ya terminó, y estamos por sacar un Triángulo júnior. Es un formato reducido que entra dentro del precio de un sol. Es importante estar dentro de algunas bandas de precio

¿Hacia dónde va la tendencia del consumo local en esta coyuntura?

Hay tendencias marcadas, como lo vegano y los alimentos más naturales. Por eso tenemos Alaska, que es a base de fruta, y hemos lanzado la línea de helado vegano, que en su primer año se ha posicionado como líder en este segmento. También productos de menor desembolso. Por eso, estamos lanzando una marca paraguas, D’Onofrio Aventura, donde convivirán diferentes conceptos de helados para niños. Se busca también mucha conveniencia, indulgencia, mezcla de texturas, multisensacionalidad, y atributos como la digitalización y la sostenibilidad.

Nestlé afirma que apuesta por el bienestar, pero la categoría que más crece es indulgencia.

En todos los casos trabajamos un portafolio equilibrado. Desarrollamos productos que sean nutricionalmente mejores que los de la competencia, aunque no lo estamos comunicando tanto.

Inversiones y proyectos

¿A cuánto ascenderán las inversiones en el Perú este año?

Estaremos por encima de los 20 millones de soles, un monto que nos permitirá dos cosas: mantener nuestra fábrica y centro de distribución con estándares de calidad, y adquirir y reemplazar nuestras neveras. Además, estamos inaugurando próximamente dos unidades nuevas que estarán en el primer piso de nuestras oficinas: la Casa Nestlé y la Tiendita Nestlé.

¿Van a expandir la Tiendita Nestlé a otros puntos de la ciudad?

Debemos ver cómo funciona y, en función del éxito que tenga, discutiríamos un potencial plan de expansión. Ese análisis podría durar 12 meses.

Entraron en febrero al sector retail con Antica Gelateria del Corso. ¿Ya hay un plan de crecimiento?

Desde que se inauguró está siendo un éxito. La primera fase [de crecimiento] será en Lima, donde creemos que nos da para abrir unas más en los próximos 12 meses. [Ir a provincias] se daría en una segunda fase; es un plan que todavía estamos definiendo.

¿Van a ampliar la capacidad de producción en sus plantas?

La capacidad instalada actual de Fábrica Lima es de 240,000 toneladas; el año pasado era de 238,000 toneladas. Estamos mejorando la eficiencia, lo que se traduce en mejorar la capacidad de producción.

¿Qué otros lanzamientos concretos se vienen por categorías?

Hay innovaciones en todos los segmentos. El 2024 será un año de crecimiento. Ahora viene la campaña de panetón, una categoría en la que somos líderes con D’Onofrio y Buon Natale, donde apuntamos a incrementar nuestras ventas siempre. Hemos innovado con el pan dulce sin añadidos ni frutas confitadas. Lanzamos también Morochas Fiesta con un nuevo formato de empaque para compartir.

Hacia adelante

Del portafolio de Nestlé Perú, ¿cuánto se importa?

Entre el 80% y el 85% del volumen se fabrica en el Perú. Tenemos la fábrica de Lima, que es multiplanta (helados, confites, lácteos, café, culinarios y el envasado de Milo).

¿De dónde proviene el otro 15%?

De Brasil, Chile, México y Centroamérica.

¿Qué tecnologías o productos aún no se producen aquí?

Productos para mascotas, leche condensada, algunos productos de Maggi y Milo, que viene de Colombia.

¿Y qué se exporta desde el Perú?

Leche evaporada y chocolates se envían a Bolivia y Centroamérica, y algo al Caribe. A finales del 2022 exportamos 5,500 toneladas en lácteos y, de cara al 2023, vamos 6,100 toneladas. Y, en la categoría de chocolates, en el 2022 exportamos 470 toneladas y en el 2023 llevamos lo mismo.

No hay un plan de ingresar a un nuevo mercado, pero estamos evaluando. Puede aparecer en cualquier momento la oportunidad para cualquiera de las categorías que fabricamos aquí. Uno de los elementos de crecimiento es generar más exportaciones.

¿Reducirían la dependencia de la importación en la categoría de alimentos para mascotas?

Siempre estamos evaluando. Somos líderes en el segmento super premium, y en premium tenemos una participación del 30%. Esta es una categoría que se desarrolla continuamente.

¿En su categoría de culinario tienen a Maggi. ¿Ampliarán ese portafolio?

Esta categoría es interesante por la cultura gastronómica en el Perú. Continuamente estamos evaluando a dónde queremos entrar. Ya hemos lanzado un sazonador elaborado solo con ingredientes naturales. En el 2024, con alta probabilidad vamos a incursionar en otros segmentos, no solo con Maggi o con otras marcas del portafolio Nestlé.

¿Qué otros segmentos?

No puedo adelantarlo, pero siempre estamos buscando la conveniencia y modernidad en la categoría de culinario.

¿Hacia la instantaneidad?

Es un atributo interesante, pero la conveniencia no necesariamente es instantaneidad. Va por ahorrar pasos en el proceso de confección de un plato y por ayudar a que el efecto final tenga la calidad que uno busca.

El Grupo Nestlé adquirió la empresa de chocolates de alta gama CRM en Brasil. ¿Evalúan hacer alguna compra en el Perú?

En los últimos tres años, el grupo ha adquirido tres cadenas boutique de chocolatería, entre ellas Kopenhagen de Brasil y La Fête Chocolat en Chile [2020]. Siempre estamos evaluando el portafolio, viendo dónde nos gustaría estar. Es un análisis que hacemos continuamente.

¿Traerán alguna de las marcas de CRM al Perú?

Hoy no hay planes de internacionalizar esas marcas. No cabe duda de que en los próximos periodos estaremos viendo una posibilidad.

Controversias con Indecopi

Entre el 2022 y el 2023, Nestlé Perú no ha sido ajena a sanciones impuestas por diferentes comisiones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En junio del año pasado fue sancionada con una multa de más de S/ 80,900 por no informar en el plazo adecuado sobre un lote de Chocotón y Panetoncito con moho, y con otros S/ 173,000 por la presentación y publicidad de su producto Maggi Cubito Carne. También se le solicitó el retiro de un lote de Beso de Moza que presuntamente contenía moho.

Consultada por estos hechos, la empresa informó que “cada uno de los casos mencionados está siguiendo sus procesos, alineados con lo que pide la entidad y, en el caso que amerite, continúan su proceso de apelación en instancias correspondientes”.

En tanto, a inicios de octubre el Indecopi ordenó el retiro de 28 productos para mascotas de Nestlé por falta de claridad en el contenido de los mismos. Al respecto, la compañía dijo en un comunicado que no ha incumplido ninguna norma nacional vigente, por lo que apelará la decisión, y aclaró que no se ha ordenado el retiro inmediato de los productos. No obstante, también indicó que adecuará el etiquetado de los productos, a fin de evitar futuras controversias.

