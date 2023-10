“La gente consume menos, come menos, desperdicia menos o come más fuera de casa”, dijo el jueves el director financiero saliente Francois-Xavier Roger en una conferencia. “Es difícil saberlo. No creo que dure”.

En los últimos trimestres, las grandes empresas de bienes de consumo han aumentado sus ventas mediante fuertes incrementos de precios, y muchas de ellas han sufrido caídas en los volúmenes. Nestlé no ha aumentado mucho los precios desde principios de abril, dijo Roger .

Los consumidores estadounidenses han resistido, pero el fin de los subsidios y la disminución de los ahorros de la era COVID empiezan a afectar al consumo, dijo el director financiero. Además, el negocio de Nestlé en China no se ha recuperado tan rápido como la compañía esperaba. Un portavoz de Nestlé dijo que estos comentarios se refieren al primer semestre del año.

Roger dijo que Nestlé es más optimista respecto a Europa, tras haber estado preocupada por el acceso de ese mercado a la energía el invierno pasado.

La compañía suiza fabrica alimentos que van desde KitKats hasta cubitos de caldo de pollo Maggi y ha estado remodelando su cartera de alimentos, ya que aún es optimista en cuanto a que los consumidores querrán comer productos más saludables. Nestlé anunció el jueves su objetivo de aumentar las ventas de sus productos más nutritivos en hasta 25,000 millones de francos suizos (US$ 27,000 millones) para 2030. Eso sería aproximadamente un 50% más que el nivel de 2022.

Roger , de 61 años, que será sustituido por Anna Manz , la directora financiera del London Stock Exchange Group, confía en que dejará Nestlé en buena forma mientras da el próximo paso “emocionante” en su carrera, que aún no se ha revelado.

Dijo que Nestlé continúa analizando acuerdos, pero que la mayoría de los que la compañía está evaluando no son “imprescindibles”. Afirmó que el fabricante de alimentos podría realizar pequeñas adquisiciones que impulsarían el crecimiento de las ganancias.

Es probable que Nestlé revise su programa de recompra de acciones el año que viene, dijo también el director financiero. La empresa puede financiar el pago de 7,000 millones de francos en dividendos y 3,000 millones en recompra de acciones cada año, añadió. Un portavoz dijo que los dividendos podrían superar esa cantidad.

Cuando se le preguntó por la participación de Nestlé en L’Oréal SA, Roger dijo que mantener la participación justo por encima del 20% permite a la empresa alimentaria incluir los beneficios del fabricante francés de cosméticos en sus cifras y que bajar de ese umbral afectaría a los beneficios por acción.

