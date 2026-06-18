Migiva Group opera en el sur del Perú, a través de su empresa Agrícola Andrea. (Foto referencial: Blueberries Consulting).
Migiva Group opera en el sur del Perú, a través de su empresa Agrícola Andrea. (Foto referencial: Blueberries Consulting).
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Redacción Gestión
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en sus operaciones de la zona sur del país. En esa parte del país, la actividad es realizada por Agrícola Andrea, perteneciente al holding.

Alejandro Cabrera Cigarán, subgerente de Planeamiento de la Cadena de Suministro de Migiva Group, informó que se trata de la primera cosecha de las variedades de Driscoll’s en sus fundos de California (Pisco) y Edén (Cañete).

Además, la temporada viene acompañada de la inauguración y puesta en marcha del centro de prefrío en el fundo Edén, consolidando así un ciclo de importantes avances para la cadena de suministro del grupo, reportó Agraria.

Migiva Group concretó la primera cosecha de las variedades de arándanos Driscoll’s en sus fundos de California (Pisco) y Edén (Cañete). (Foto: referencial- Getty Images).
Migiva Group concretó la primera cosecha de las variedades de arándanos Driscoll’s en sus fundos de California (Pisco) y Edén (Cañete). (Foto: referencial- Getty Images).
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Más de 3 millones de cajas de uva exportadas

En otro momento, Cabrera destacó la finalización de la temporada 2025/2026 de la campaña de uva de mesa el mes pasado. El proceso de cosecha se inició en octubre en sus operaciones de Jayanca (Lambayeque), y culminó con los últimos lotes empacados en la operación de California (Pisco).

“Esto representó más de seis meses continuos recolectando uvas y una exportación total que superó las 3′300,000 cajas”, informó el vocero.

Finalmente, el representante destacó la velocidad con la cual se dinamiza el sector agroindustrial, pues inmediatamente después de terminar esta campaña, iniciaron los trabajos de poda para dar marcha a la temporada de uvas 2026/2027.

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