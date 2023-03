Según Arellano Consultoría, marcas peruanas como Yape, Kambista y Crehana se han convertido en parte de nuestro día a día, ya que están presentes en nuestra actividad comercial que, en su mayoría, se realiza a través de plataformas digitales.

“ El Perú nunca ha sido reconocido en el sector tecnológico y estas marcas están haciendo bien las cosas, pues están creciendo y a la vez recibiendo inversión” , aseguró Rolando Arellano, Director Ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer.

Gestión conversó con Arelllano y otros tres catedráticos de Marketing para analizar los casos de éxito de marcas peruanas “jóvenes” que han ganado posicionamiento y reconocimiento en el mercado.

La billetera inteligente

Los peruanos usan Yape para pagar o transferir dinero de manera sencilla desde el celular.

Cabe señalar, que ha aportado en cuanto al desafío por incluir a los peruanos en el sistema financiero. “ Yape aprovechó la masa de clientes no bancarizados para ofrecer su servicio” , sostuvo José Ruidías, profesor de Marketing de la Universidad del Pacífico.

La billetera digital sabe que consumes, porque con él pagas al que vende periódicos o a la señora de la bodega, por ejemplo. “A utomáticamente pueden direccionar rápidamente ofertas de empresas que quieran vender al usuario, conociendo que hay una preferencia por tal producto ”, explicó Ruidías.

Además, tiene un público amplio. “Yape encontró una oportunidad con los clientes no bancarizados, me refiero al comercio minorista básicamente. Sus principales clientes son las tiendas, las bodegas, las ferreterías, los puestos de mercado, etc” , comentó Ruidías.

Agregó que “la única forma de sostenimiento de estos negocios era con plata en efectivo, ahora todos ellos están construyendo un historial crediticio, algo que al final les puede beneficiar, pues podrían recibir productos o préstamos financieros, que les sirva, por ejemplo, expandir su negocio”.

En otro momento, mencionó que la clave del éxito de una empresa siempre será “dar más soluciones de lo que el cliente espera recibir”.

Con Yape puedes pagar o transferir dinero de manera sencilla desde el celular. (Foto: GEC)

Uso de la Tecnología en servicio de la Educación

Actualmente, Crehana, plataforma de educación online, ofrece más de 1,000 cursos que duran entre 30 minutos a 4 horas.

”Esa percepción de valor al tener acceso a varios contenidos posiciona a Crehana”, explicó Aldo Bravo, CEO de la Escuela de Posgrado de Iberoamérica - EPI.

En su parrilla se puede ver múltiples enseñanzas de diferentes especializaciones: desde cómo plantar una rosa en un macetero hasta cómo editar una fotografía en Photoshop.

Por otro lado, el público objetivo de Crehana se ha ampliado, ya que ha estado ayudando a empresas que necesitan capacitar a sus empleados en conocimientos nuevos y actuales para que puedan ser más competitivos.

“Crehana propone una solución integral para los departamentos de Recursos Humanos” , sostuvo Bravo.

En cambio, para Ruidías, “su público, principalmente jóven, buscan capitalizar rápidamente su inversión, ya que no desean meterse a estudiar una carrera de 3 o 4 años, sino una carrera corta o estudiar algunos cursos cortos”.

En cuanto a su fuente de ingreso, el experto dijo que “ Crehana paga a los creadores de contenido, que son los profesores, con el dinero del alumno y un porcentaje se lo quedan ellos”.

Una mirada diferente. Para Daniel Chicoma, profesor de Marketing de ESAN Graduate School of Business, los certificados que otorga Crehana no tienen validez académica. “ La plataforma de educación no está regulada por la Sunedu, por lo tanto, su diploma no tiene validez de ningún tipo” , dijo.

Sin embargo, aclaró que, “la validez no está en la institución, si no en la aceptación de las partes”.

¿Eso qué significa? Chicoma nos explica. “ Si mi futuro empleador acepta a Crehana como una institución educativa, no habría problema. Más allá que la Sunedu pueda validar el rigor académico, siempre va estar en función a la aceptación de las partes; es como si fuera un contrato” .

Crehana tiene más de 1,000 cursos en su plataforma digital que duran entre 30 minutos a 4 horas. (Foto: GEC)

Un socio clave de los retail

Chazki es una empresa que brinda servicio de logística o de última milla a los grandes “retail” que comercializan sus productos a través de tiendas virtuales. “Se convierte en parte de la cadena de valor de un eCommerce ” , sostuvo Daniel Chicoma.

Sin embargo, existe mucha competencia en el sector logístico, pues las tiendas minoristas tienen varios proveedores de este tipo servicio, aún así, la empresa busca ser confiable.

El segmento de clientes de Chazki se ha ampliado. Antes solo brindaba servicios a pequeñas empresas, ahora lo hace a grandes cadenas de tienda como Wong , Vivanda , FalaBella , entre otros.

Y es que la aparición de nuevos jugadores logísticos y la tendencia a las compras en línea, ha permitido que las tiendas “retail” puedan vender de manera eficiente y segura sus productos a través de internet. “El canal digital cubre aproximadamente más del 10% de las ventas totales” , indicó Daniel Chicoma.

Agregó que “contar con un buen sistema logístico, una plataforma online y una pasarela de pagos es primordial para cualquier negocio”.

Para Chicoma, el éxito de una empresa no se trata de vender un producto, más bien ofrecer un servicio. “Así como Chazki, hay empresas que brindan soluciones de negocio” .

Chazki es una empresa que brinda servicio de logística o de última milla a los grandes “retail” que comercializan sus productos a través de tiendas virtuales. (Foto: GEC)

El mercado cambiario nunca fue tan seguro

Kambista es u na casa de cambio online que permite cambiar dólares a soles o viceversa. Además, las operaciones se pueden hacer desde el celular.

“La que hace Kambista es encontrar lo mejor de los dos mundos, me refiero al buen tipo de cambio de la calle, con la seguridad que te da una entidad financiera”, comentó José Ruidías.

El experto comentó que su principal fuente de ingreso son las comisiones, es decir, el porcentaje que obtiene producto de los flujos de cambio. “Si ellos te logran ahorrar US$50 por el cambio de US$5,000, se quedan con US$3 o US$4 de lo ahorrado”.

No es un datos menor. Las operaciones que se realizan dentro de la plataforma son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). “La autoridad regula el monto del cambio realizado en Kambista”, aseguró Aldo Bravo.

¿Una empresa joven para un público joven? Todas las marcas que tienen un componente tecnológico, es decir, un modelo integrador de negocio, mantienen un público objetivo, en su mayoría, joven, entre 20 a 35 años.. Ruidías nos explica el motivo.

“ Estos consumidores son los que menos miedo tienen al componente tecnológico.” Y es que el común de la personas, sobre todo gente adulta, no todas, tiene miedo e inseguridad hacer su actividad comercial a través de estas plataformas.

Las operaciones que se realizan dentro de la plataforma son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). (Foto: GEC)

La lista se amplía si consideramos el “Nicho de mercado”

Si bien la pandemia también ha contribuido en el beneficio de empresas que operan a través de plataformas digitales, las demás solo vieron necesidades en el mercado que no habían sido cubiertas , principalmente en categorías especializadas y de consumo.

De acuerdo con Rolando Arellano, la bebida energizante “Volt”, del grupo AJE, imitó la misma fórmula que hizo Kola Real hace varios años, y se convirtió en un jugador importante en el mercado de gaseosas.

La estrategia de Volt no era competir con Red Bull, el único jugador de la categoría hasta ese momento, sino expandirse y entrar a segmentos de mercado.

“Desde la perspectiva de Arellano, nosotros trabajamos con un modelo llamado 4 fronteras, Ellos (Volt) más que buscar en captar la segunda frontera, que es ganarle a su competencia (Red Bull), han buscado captar la tercera y cuarta, es decir, encontrar un nicho en donde no está su competidor, pues de esa manera es más fácil entrar y crecer” , sostuvo Arellano.

Lo mismo pasa con la cerveza artesanal. Barbarian consiguió que uno de los grandes de la industria de la cervecería, como es Backus, lo adquiriera.

“Antes solo había dos o tres marcas de cervezas artesanales en los supermercados y eran importados. Y en Perú teníamos todas las condiciones para producir nuestras marcas y eso se ha hecho” , comentó Rolando Arellano.

También en los licores, como es el caso de Gin Amazónico. “Nuestro país produce insumos que permite aromatizar y producir licores de calidad” , aseguró el experto.

Finalmente dijo que “esto evidencia que estamos teniendo lanzamientos de marcas relevantes acompañadas de muy buenos productos y eso las hace avanzar y crecer”.

Dato.

Advance y Vastec, empresas peruanas que fabrican ordenadores, laptops y tablets se han convertido en una alternativa a los gigantes tecnológicos que dominan la industria de la computación. Ambos ingresaron al mercado tecnológico en 2002 y 2005, respectivamente. Manzana Verde es una marca peruana que vende comida saludable. Nació en 2019 en la ciudad de Piura y actualmente es una de las marcas preferidas por los peruanos que optan por comer sano.