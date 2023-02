Ubicado en Surquillo, este primer local de la marca, cofundada por los Eduardo Wong y Theo Lozano, busca expandirse rápidamente este año. En ese sentido, ambos empresarios están cerrando negociaciones para abrir dos tiendas más en las siguientes tres semanas.

Según Wong, Holi abrirá 50 locales en 2022 y para ello piensan levantar una inversión inicial de US$10 millones. Detalla que la inversión que requiere la instalación de sus tiendas está muy por debajo del precio regular del mercado. Aunque sostiene que no puede revelar a cuánto asciende la inversión por tienda. “Parte de nuestra ‘magia’ es que vamos a crecer muy rápido con menos capital que la competencia”, apunta.

Diez de estos puntos de venta estarían ubicados en provincias, según Lozano. Actualmente, se encuentran explorando ciudades como Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa, donde buscan llegar durante el último trimestre del año.

Ambos empresarios sostienen que su modelo de negocio, así no parezca, tiene toda la lógica de una startup. “A pesar de que tengamos más presencia física que digital, nuestro modelo es escalable, tiene mucha tecnología no solo en venta sino también en procesos internos y corremos algunos riesgos que la competencia no”, detalla Lozano.

Theo Lozano y Eduardo Wong, socios de Supermercados Holi, planean llevar la marca al extranjero en el 2024. Los países que ya analizan son Chile y México.

Concepto

Wong explica que con este proyecto salen a ganar clientes de todos los competidores. “Queremos ser el supermercado del barrio. Con una propuesta integral, vamos a competir con las bodegas, con los mercados y queremos estar donde no llegan los supermercados”, explica.

Lozano asegura que, con respecto a los precios, pueden ser considerados como una tienda de soft discount. “Apuntamos a tener los mejores precios en las marcas más conocidas y de mayor calidad”, comenta. Parte del proyecto es también, con el tiempo, tener marcas propias.

Wong indica que los locales que se abrirán tendrán la misma oferta, pero el surtido cambiará según la ubicación. “Lo que hemos hecho es comprimir un supermercado de 8 mil metros en una tienda, la primera, que tiene 300 metros. Se ha reducido el surtido, no las categorías. Es decir, no hay 10 marcas de shampoo, sino dos”.

Cada tienda de este supermercado express tiene un rango de influencia de cinco cuadras de radio, según los empresarios. “Es decir, estamos hablando de 5,000 familias. Una familia de cuatro personas consume alrededor de S/2,000 al mes en comidas. Nuestro universo es que, de esos S/100 millones que se consumen por mes, tengamos unos S/200,000 a S/300,000 de ventas por cada barrio”, calcula Lozano.

Ambos fundadores esperan tener un equilibrio completo al terminar el 2023. Para ello, cuentan con un margen bruto en promedio de alrededor del 20% por cada producto (aunque se piensa llegar al 25% a mediano plazo). “Calculamos estar antes de fin de año en equilibrio total y generando una rentabilidad del 10% como mínimo”, señala Wong.

Otro de los objetivos de la marca es que el canal digital represente un 20% del total de las ventas en aproximadamente seis meses. La idea es hacer de 400 a 500 entregas por día y competir con Rappi, Jokr, entre otros actores del este rubro.