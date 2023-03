Thomas Dubaere, CEO de Accor Américas en la división Premium, Midscale & Economy desde enero último, cuenta a Gestión los planes de este grupo francés en Perú, donde actualmente tienen 13 hoteles con siete marcas (Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, Novotel, Mercure, Pullman y Swissotel).

¿Cuál es el balance de Accor en Sudamérica el 2022?

Hace un año nos preguntaban cuándo es que Accor volverá a resultados del 2019 y apuntábamos al 2024. El 2022 llegamos a un RevPar (Ingresos por habitación disponible) de 26% encima del 2022. Hace seis meses, hablábamos de recuperación en el 2024. En los últimos tres meses del año pasado, hicimos RevPar de más de 42% encima del mismo periodo del 2019.

¿Qué factor impulsó ese repunte?

Fue principalmente por Brasil, donde está el peso más grande en América del Sur, con 75% más o menos (para Accor) y tiene un negocio doméstico de 85%. El flujo internacional en el mundo entero aún no está a los niveles del 2019, pero países con un mercado más doméstico como Brasil volvieron más rápido a niveles por encima del 2019. En otros países hispánicos es un poco diferente. Perú, Colombia o Chile tienen un flujo internacional más grande.

Así, ¿Perú aún no recuperó sus niveles de negocio del 2019?

No. El país tenía y tiene algunos problemas políticos, y creo que va a durar así algunos meses. Creo que es el único país (de Sudamérica) que no está a niveles del 2019, pero Lima es diferente a Cusco, que sufrió más por las manifestaciones.

Proyectos en Perú

En la situación compleja que vivió Perú, ¿continúan los proyectos de Accor?

Tenemos un proyecto que es el Novotel Resort en Punta Sal. Vamos a continuar. Es un ‘greenfield’, tenemos que construir y va a ser uno de los más grandes Novotel Resort en América del sur y posiblemente uno de los más grandes Novotel Resort en el mundo entero. Tiene que abrir en el 2024. Al estar nosotros en más de 110 países, siempre hay un país que tiene problemas. Ahora tenemos bastante problemas en Europa con Ucrania y Rusia, pero eso no quiere decir que no vamos a continuar, solo va a tomar un poco de más tiempo.

¿A qué público apuntara el Novotel Resort en Punta Sal? ¿Será muy internacional?

También hay un mercado doméstico, no solamente un flujo internacional. Sin embargo, los americanos gustan mucho de nuestra naturaleza. También vienen de Europa. Hay posiblemente mucha gente que quiere visitar Machu Picchu pero también quieren otras experiencias, y por qué no combinar Cusco con Punta Sal. También apuntamos al turismo interregional, de Brasil, Argentina, Colombia.

¿Hay proyectos adicionales?

Ahora en la mesa hay tres proyectos para Perú, pero como el año pasado fue un poco complicado no asignamos otros más. Una vez que la situación se arregle, vamos a continuar. En América del Sur, los cuatro países fuera de Brasil cruciales para nosotros son Chile, Perú, Argentina y Colombia.

¿Hubo alguna apertura o mejoras en los hoteles de Perú el 2022?

El 2022 hicimos bastantes renovaciones en hoteles existentes, como en Lima con el rooftop del Pullman. Perú va a continuar, estamos en una situación un poco complicada, pero sabemos que esto se va a resolver.

¿En Perú, siguen viendo oportunidad para conversión de hoteles a marcas de Accor?

Sí, el 80% de nuestro desarrollo futuro va a ser franquicia. Las conversiones son cruciales, porque en América del Sur hay hoteles con personalidad, pero lo que les falta es la distribución y un programa de lealtad. Para un inversor eso es importante. Acabamos de lanzar una nueva marca que se llama Handwritten, que es midscale (categoría media). La idea es encontrar hoteles que tienen una personalidad, un diseño especifico a la localización que puede ser completamente diferente entre ciudades.

¿Ya tienen potenciales ubicaciones para Handwritten?

Tenemos hoy en el mundo entero para Handwritten 110 proyectos en la mesa, aun no asignados, y es una marca que lanzamos hace cuatro semanas; y ya tenemos 13 contratos. En América del Sur hay mucho potencial, pues el dueño del hotel no va a tener que invertir mucho porque el hotel ya tiene su propio concepto. Solo tiene que estar a un nivel de calidad para tener la distribución de Accor. Vemos oportunidad en Brasil y los cuatro países que citaba, como Perú, Chile, Argentina y Colombia.

Perspectivas en el mercado local

¿Ven señales de que Perú pueda recuperar sus niveles del 2019 el presente año?

Creo que aún no tenemos visibilidad, la única razón tiene que ver con situación actual en Perú. Es un país muy popular en otros continentes, pero como la gente no quiere aun viajar a Perú porque no sabe cuál será la situación. Tenemos algunos ejemplos (del problema) en Cusco, donde hubo muchas manifestaciones. Teníamos huéspedes en nuestros hoteles, era un poco complicado y la gente tiene más cuidado. El país está encontrando soluciones para que las manifestaciones paren, pero para tener una visibilidad no.

¿De qué manera ha sido impactado Accor en Perú?

Ahora vemos cancelaciones en Lima y Cusco, pero eso es normal. Cuando estamos en 110 países tenemos esta experiencia, cuando un país tiene algún problema durante algunos meses, tenemos dos efectos, que son anulaciones y que las reservaciones disminuyen.

¿Las anulaciones de reservas están en todo el primer semestre?

No tenemos visibilidad de más de dos o tres meses, porque desde la pandemia las reservaciones llegan muy tarde. De vez en cuando, la reserva se realiza una semana antes de que la persona llegue al hotel. No tenemos visibilidad, pero creo que estamos más o menos al final de la problemática, ahora tenemos que mirar de frente. Perú es un país muy conocido y visitado por los internacionales, y tenemos proyectos. Si el inversor del Novotel Punta Sal no estaría seguro para continuar diría que vamos a parar este proyecto. Estoy confiado en que en algunos meses veremos esta recuperación en Perú.

¿Ya el efecto de las restricciones por la pandemia fue superado?

En Perú, las restricciones de la pandemia han continuado más que en otros países y cuando estaban más o menos al final tuvimos este problema (político) del país. Hay una transición que se mezcló entre la pandemia y las manifestaciones y aun no estamos al regreso del flujo internacional.

Había un esfuerzo para incentivar la visita local…

Vamos a mantenerlo, comenzamos con espacios de co working en hoteles de Brasil y en los últimos meses del año pasado en países hispánicos. Tener metros cuadrados vacíos en los hoteles no es adecuado, pero lo más importante es continuar invirtiendo en conceptos de alimentos, bebidas, bares, restaurantes tenemos más de 32 conceptos que estamos desarrollando en los hoteles, no solo para el huésped del hotel, sino para que quienes viven al lado del hotel puedan usar el restaurante spa, piscina.

REORGANIZACIÓN

Perú en la nueva región Américas

Desde el 1 de enero de 2023, las operaciones de Accor se reorganizan en las divisiones “Premium, Midscale & Economy” y “Luxury & Lifestyle”. A nivel geográfico, ambas divisiones desarrollarán sus actividades en cuatro regiones: Europa y áfrica del Norte, Asia Pacifico, China y Américas, donde se ubica Perú. Thomas Dubaere, CEO de Accor Américas en la división Premium, Midscale & Economy, explicó que esta reorganización apunta a una mejor gestión del portafolio de marcas, que solo en los último cuatro años creció de 20 a más de 45 en 110 países. “Como tenemos tantas marcas en mucho países, es muy difícil que un equipo ponga foco en el desarrollo de un Ibis (economy) hasta un Oriente Express (Luxury). Cada división tendrá un equipo especializado en sus grupos de marcas”, comentó a Gestión. En América del Sur, explicó que el objetivo será acelerar el desarrollo de las marcas premium, midscale y economy, con un portafolio de proyectos de 68 hoteles, el 80% de los cuales serán franquicias y 20% de operación por Accor (hoy el 50% está en operación por el grupo). En dos o tres meses, adelantó que presentarán un plan más detallado para la región Américas.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre: Thomas Dubaere.

Cargo: CEO de Accor Americas, en la división Premium, Midscale & Economy.

Nacional: Belga.

Profesión: Hotelero.

Edad: 57 años.

Trayectoria: Más de 25 años de experiencia en el sector hotelero.

Hobbies: Viajar, disfrutar del rock, el ocio en familia y jugar con los perros.