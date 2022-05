Luego de la apertura de tres hoteles en Perú el 2021, la cadena Accor continúa su desarrollo en el país. En esa línea, acaba de firmar un contrato para el primer Novotel Resort, en Punta Sal (Tumbes), y tiene tres proyectos más en el portafolio.

Thomas Dubaere, CEO del grupo hotelero francés para Sudamérica, señaló que el hotel -que operará bajo un contrato de administración- apuntará a un segmento de ocio y turismo, que viene creciendo más que el corporativo.

“Las personas están mezclando viajes de negocio y de turismo. Antes pasaban un día y medio o dos en un hotel, ahora dos días a más”, comentó a Gestión, tras destacar que ahora tienen 13 hoteles en Perú.

En la expansión local, Dubaere explicó que apelarán a conversiones de hoteles en operación, franquicias de marcas económicas, resorts y marcas lifestyle. Para el formato de conversión, han visto oportunidades en Lima, Cusco y Trujillo.

Por los proyectos en negociación, estimó que llegarían rápidamente a 16 ubicaciones en Perú, aunque el potencial es mayor. “Podemos llegar a los 20 hoteles en los próximos años”, sostuvo.

Si bien Accor no anticipa aperturas en este o el próximo año en Perú, Dubaere precisó que podrían sorprender antes con algún contrato de conversión con By Mercure y otras marcas, cuya implementación no demande mucho tiempo.

Indicadores

En el primer trimestre del 2022, los ingresos de Accor en América del Sur crecieron 5% sobre el mismo periodo del 2019, apoyado por tarifas más altas por efectos de la inflación global. La operación en Perú aún no alcanza ese nivel de recuperación.

“Teníamos bastantes restricciones de fronteras. En Lima tenemos 11 hoteles orientados 50% a público internacional y 50% al doméstico. Los países que más sufrieron son quienes dependen más del público internacional”, sostuvo Dubaere.

Sin embargo, confió en que el mercado local se alineará al desempeño regional a fines de año.

En ese período también el indicador de ocupación en América del Sur llegaría al del nivel prepandemia, dijo.

Expanden concepto Wojo

Ante el auge del teletrabajo y su impacto en el mundo de los viajes, Accor apostó por la integración del concepto de coworking Wojo en sus hoteles.

Según sondeos realizados, un 60% de empleados en muchos países señala que continuará trabajando desde cualquier lugar, fuera de la oficina, elevando la importancia de los espacios de coworking.

En Perú, Accor completó la expansión del concepto Wojo en sus 13 hoteles, en formatos libres y de pago, en áreas comunes y habitaciones acondicionadas.