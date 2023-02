Una nueva plataforma web de inversiones fue lanzada en el mercado local para hacer apuestas en instrumentos de EE.UU.

Flip Inversiones surge de una colaboración de Grupo Independiente y los socios fundadores de Kambista, la app de cambio de divisas, y permite invertir en fondos mutuos del exterior, monitorearlos y retirar su dinero en dólares, dijo Ignacio Aguirre, socio principal del Grupo.

Por ahora el ticket mínimo de ingreso es de US$ 500, sin embargo, apuntan a reducirlo a US$ 100 desde fines de segundo trimestre, luego de hacer las gestiones correspondientes con el regulador, señaló Mario Ubillus, CEO de GAMNIC Multi-family office.

Esto con el objetivo de democratizar el ingreso a los fondos mutuos, que más peruanos tengan acceso a dicha alternativa, tanto aquellos de menores excedentes como los que buscan empezar probando con montos bajos, agregó.

Según el especialista, es probable que más administradoras de fondos sigan este camino de transformación digital para captar más inversionistas, sobre todo, de tickets pequeños.

LEA TAMBIÉN Bancos validarán operaciones de personas con sus gestos, rasgos y voz

“El usuario podrá ingresar a la web para validar su identidad y determinar su perfil de inversionista, de acuerdo con ello se le recomendará un fondo ajustado con su tolerancia al riesgo”, comentó Paulo Valdiviezo, socio de Flip.

Aguirre sostuvo que esta inversión podría otorgar un retorno de 6% anual, superior al que entrega un depósito bancario en moneda extranjera, el cual es de 4.21% al año en promedio.

“Es muy fácil atraer público ofreciendo una elevada rentabilidad, sin embargo, estamos apuntado a quienes quieren tener una ganancia segura, la cual se vería en los próximos dos o tres años”, mencionó.

Además, el ticket promedio del peruano conservador, que implica a la mayoría de los usuarios, es de US$ 7,000 y el del partícipe más arriesgado es de US$ 1,500.

Grupo Independiente cuenta con 900 partícipes y administran US$ 250 millones a la fecha. Con este lanzamiento, esperan gestionar US$ 500 millones en los próximos cinco años y US$ 1,000 millones en los siguientes 10 años.

LEA TAMBIÉN En depósitos en cajas rurales se ganó el doble que en bancos