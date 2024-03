Según Unesco, solo el 35% de mujeres eligen carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) . Gartner Research, por su parte, indica que el 26% de los cargos relacionados con tecnología en empresas son desempeñados por mujeres.

Pese a ello, según AWS Perú , l as mayores consumidoras de tecnología son mujeres, ¿por qué? porque sus diferentes roles les permite involucrar la tecnología en todas sus etapas de la vida. Gestión conversó con seis de las ejecutivas más destacadas del Perú.

Giovanna Cortez, gerente general de la región sur de Microsoft

“Hay frases cortas que pueden cambiarle la vida a una persona”, Giovanna Cortez.

En Microsoft no existe la brecha salarial, es una de las principales cosas que hemos corregido, afirma Giovanna Cortez.

Tiene 10 años en Microsoft, siendo líder a nivel regional y artífice en el proceso de transformación digital de las grandes empresas.

Es ingeniera industrial y hace poco obtuvo una certificación del Instituto de Directores de Londres para desempeñarse como directora de empresas.

Su primera experiencia fue en Cosapi Data. Luego, ingresó al mundo de las multinacionales. Estuvo en Computer Corporation y HP por varios años.

Su experiencia en dichas empresas, le permitió liderar Microsoft a nivel regional. Cortez cumplió 10 años en la compañía y ha tenido varios roles.

Desde el área de consumo para el segmento hogar en Perú hasta el negocio de enterprise; es decir, apoyar a la grandes empresas en sus procesos de transformación digital .

Mantiene su rol de country manager de Microsoft en Perú y el resto de la región sur; hoy lidera el ecosistema de socios de la compañía de la región.

“El tiempo y la energía son variables fundamentales para ser una líder”, afirmó Cortez a Gestión.

La ejecutiva recordó que al ingresar a la compañía no encontraba un modelo de líder que pueda identificarse, ya que en ese tiempo su gerente era un hombre con saco y corbata. Sin embargo, conoció a otras mujeres que fueron su modelo.

Y es que, según refiere, solo el 5% de mujeres llegan a puestos de liderazgo .

La ejecutiva contó que desde Microsoft han realizado una política de inclusión y programas para impulsar el talento femenino. Por ejemplo, DigiGirls , programa global, ha formado a más de 65,000 niñas en carreras STEM. Con las cuales pudo compartir su experiencia, a fin de promover que sigan una carrera en tecnología y puedan ser las próximas líderes.

“Tu empatía hace que seas capaz de decir a una niña con pocos recursos y con grandes ilusiones: “atrévete porque sí puedes hacerlo, yo lo hice, mira lo que pasé (..) Hay frases cortas que pueden cambiarle la vida a una persona”, recordó.

La country manager de Microsoft Perú confía en que esta industria sea la abanderada en el cierre de brechas de género en roles de liderazgo. ¿Por qué? Hoy, las empresas son tecnológicas y en el futuro serán más.

“Si logramos cerrar esa brecha en la industria tecnológica para las otras será más fácil por la visibilidad y relevancia que tiene en todo tipo de organización en el mundo” resaltó.

Karla Wong, country manager de Amazon Web Services Perú

“Mi mayor desafío fue el día que decidí estudiar ingeniería”, Karla Wong.

Karla Wong contó que abrir la primera oficina de AWS en Perú fue uno de los desafíos más lindos y grandes que tuvo en su carrera.

La t res veces campeona nacional de marinera mantiene un rol de liderazgo en una empresa multinacional enfocada en mejorar los servicios a través de la tecnología.

Karla Wong es ingeniera de computación y sistemas con más de 20 años en el mundo de la tecnología. Tiene estudios en dirección empresarial en la Universidad de la Sabana, así como una certificación profesional de transformación digital en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Su historia profesional no solo se ha enmarcado en roles técnicos; descubrió que tenía “soft skills”, lo cual le permitió entrar al mundo comercial. Con su perfil de negocios y su entorno tecnológico se convirtió en la “traductora” de las necesidades de los clientes en soluciones tecnológicas.

Wong tuvo roles locales y regionales, pasando por Logicalis, Cisco y Siemens. Actualmente, se desenvuelve como country líder de AWS Perú .

A su ingreso le confiaron una importante misión: abrir la primera oficina de AWS en Perú. “Fue uno de los desafíos más lindos y grandes que tuve en mi carrera”, contó la ejecutiva.

AWS Perú, especializado en el manejo de datos en la nube, aterrizó en el país en 2021. Desde entonces, ha logrado ofrecer casi 3,400 nuevas soluciones tecnológicas al mercado peruano.

Ese año, fue reconocida dentro de los 200 tusanes—descendientes de chinos— del Bicentenario.

Su otra faceta. Wong es una fiel creyente que la ayuda social es una de las mejores labores para fortalecer el trabajo en equipo. “Fui presidente salud con marinera norteña”, confesó.

Sin embargo, en su vida personal no solo está la pasión por la ayuda social, también está el baile y el arte. “Soy tres veces campeona nacional de marinera en Trujillo ” , reveló.

La ejecutiva contó que su mayor desafío en su vida fue el día en que decidió estudiar ingeniería . ¿Por qué? Es una carrera que tradicionalmente se dice es para hombres. Aunque esto ha ido cambiando —confiesa— aún hay estereotipos.

“Estaba inscribiéndome para el examen de admisión y me acuerdo que alguien me preguntó si no me gustaría estudiar algo “más fácil”, más para mujeres. Ese mensaje me ayudó a reafirmar que estaba tomando la decisión correcta” , recordó.

Planes. La ejecutiva de AWS Perú adelantó a este medio que para este año no solo invertirán en la democratización de servicios tecnológicos, también se enfocarán en la estrategia de IA generativa.

“Estamos lanzando una serie de programas que permite a los clientes crear su propio modelo de inteligencia artificial generativa, utilizando modelos fundacionales que les permite crear sus propios contenidos o chatbots”, detalló Karla Wong.

Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria

“Más mujeres en tecnología significa más mujeres creando y diseñando el futuro”, Mariana Costa.

El sector tech está lleno de oportunidades laborales, de buenos ingresos, de crecimiento, es el sector donde se está construyendo el futuro, dice Mariana Costa.

Compartió panel con el ex presidente estadounidense Barack Obama y Mark Zuckerberg , creador de facebook, en una cumbre global de emprendedores en Silicon Valley ; donde resaltaron su brillante y ejemplar labor: formar talento femenino en el sector tecnológico.

Mariana Costa, en principio, era ajena a la tecnología, su formación estaba enfocada en la administración pública y los negocios. Trabajó varios años en la Organización de Estado Americanos (OEA).

Sin embargo, no fue hasta que conoció a su esposo, Herman Marín, ingeniero de sistemas, que descubrió su pasión por el mundo del emprendimiento social.

Juntos crearon Laboratoria , una empresa social que ayuda a mujeres a crecer en el campo tecnológico.

“Con Laboratoria intentamos cambiar el rostro de la industria tech y convertirlo en una fuente de oportunidades para las mujeres” , dijo Costa a Gestión.

Desde el 2014, han formado a más de 3,500 mujeres, colocando al 79% de ellas en trabajos de tecnología en América Latina. Además, han sido una fuente de talento para más de 1,100 empresas en diversos sectores.

“El sector de tecnología tiene una brecha de género muy importante, hay pocas mujeres trabajando en tecnología, si bien ha mejorado la situación, aún hay una brecha” , explicó.

La fundadora de Laboratoria contó que el camino no fue fácil, ya que emprender fue retador. “Es desafiante construir una idea, compartirla con el mundo y lograr que otras personas se sumen a crear un producto o servicio con valor”, se sinceró.

En ese camino, también se dio cuenta de la importancia de construir entornos laborales que sean compatibles con la vida personal y familiar.

“Cuando me invitaron a la cumbre global de emprendedores junto a Zuckerberg y Obama, acababa de salir de mi licencia de maternidad porque mi hija recién había nacido. Entonces, tomé la decisión de cómo ir priorizando uno sobre el otro ”, recordó.

Sobre la startup. Actualmente, cuenta con dos programas: El primero es el Bootcamp enfocado en formar mujeres para trabajar en tecnología y el otro es Laboratoria+, orientado en impulsar a mujeres que ya están en el mercado laboral a roles de liderazgo.

La empresa social se ha expandido a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Mariana Costa adelantó a este medio que este año van a seguir creciendo en el Bootcamp, diversificando la currícula y llegando a nuevos espacios.

Claudia Quintanilla, cofundadora de Rextie

“Si el cliente está inconforme con el servicio, allí es donde uno puede ser disruptivo”, Claudia Quintanilla.

Quintanilla indicó que 3 de cada 10 fundadores de una startup son mujeres. “Falta seguir creciendo, pero ya es un numero importante”.

Lidera el mundo de la tecnología financiera y espera ser el nuevo rostro femenino de las Fintech, un mercado es dominado por hombres. Según Finnovista, el 44% de las Fintech en el Perú tienen a una mujer en su equipo de fundadores. Sin embargo, la mayoría son dominados por hombres.

Es una mujer de finanzas. Claudia Quintanilla es ingeniera de sistemas, pero, se ha desenvuelto en el sector financiero por más de 15 años. Trabajó en distintas áreas, desde empresas de seguros hasta de microcréditos.

El interés por la tecnología y las finanzas la motivó a crear Rextie , una casa de cambios online. “Aproveché la oportunidad en el uso de la tecnología en un ámbito que no existía”, detalla a Gestión.

Su historia es un testimonio de su pasión por el cambio, la atracción por la tecnología y el deseo de impactar al mundo con nuevos servicios digitales .

“Aquellas empresas que aún no incorporan a mujeres en niveles ejecutivos o directores, estarían perdiendo la visión en cuanto al despliegue o impacto de su producto”, dice Quintanilla.

La co-fundadora de Rextie recordó que sacar adelante su primera startup le costó horas de sueño, sacrificar tiempo de ocio, a veces trabajar muchas horas y hacer varias cosas a la vez.

“Cuando inicias una empresa lo haces con pocos recursos, así como tiempo y equipo limitado. Entonces, tienes que priorizar y son momentos muy retadores”, cuenta Quintanilla.

Sobre el negocio. Desde que entró en operación en 2017, Rextie ha alcanzado US$ 5,000 millones en volumen de transacciones con sus clientes. Actualmente, la startup tiene 13,000 empresas y más de 170,000 usuarios registrados en su plataforma.

Quintanilla adelantó que este año tiene el objetivo de iniciar operaciones en Canadá. Asimismo, destacó que en el último trimestre de 2023, el grupo Citi invirtió en la startup para acelerar su crecimiento. “Es probable que entremos en una nueva ronda de inversión a mitad de año”.

Doménica Obando, founder y CEO de Talently

“Una de las actividades que más disfruto es reclutar talento para las empresas”, Doménica Obando.

Desde México, Talenlty es un vitrina para más startup peruanas en el extranjero, dice Obando.

Lidera una startup de reclutamiento tecnológico y confía en que pronto el país tendrá un par de “unicornios” en los próximos años, pese a que el mercado aún no es atractivo para los inversionistas de Venture Capital .

Doménica Obando estudió la secundaria en Huaraz. Cuando ingresó a la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico se dio cuenta que le gustaba crear cosas desde cero, liderar equipos y gestionar proyectos.

En su experiencia profesional —cuenta— fue parte del equipo de marketing de Procter & Gamble y unos años más tarde en Belcorp; allí fundó una ONG dedicada a desarrollar habilidades digitales en profesores de escuelas públicas.

“Decidí dejar el mundo corporativo porque la educación me encantó” , cuenta Obando desde México.

Partió al extranjero para estudiar un programa de educación y tecnología en Israel. Tomó clases en la NASA y cursó un programa de Singularity University en Silicon Valley .

En el lugar de las mentes brillantes, Obando rompió un mito empresarial: no necesitas tener MBA o haber trabajado en Google para empezar a emprender. “Creí que tenía que ganar experiencia para iniciar mi startup, pero me di cuenta que ya estaba lista para hacerlo”.

Regresó al Perú para emprender y así fundó ANDI, una startup para aprender inglés, pero no tuvo tanto éxito. Obando quiso un reto más grande: eligió ayudar a profesionales a buscar trabajo en tecnología.

“ Talently permite mejorar la empleabilidad de los profesionales en grandes empresas de tecnología”, cuenta Obando.

Desde 2019, su empresa ha ayudado a casi 4,000 personas a conseguir trabajo en esa industria.

Si bien su startup se fundó en nuestro país, toda su operación gira en México, ¿por qué? el ecosistema de startup aún no es competitivo.

“Si uno quiere ser exitoso en tecnología tiene que vivir en un mercado más grande. En Perú hay poco acceso a fondos o financiación, es poco atractivo” , afirmó su fundadora.

Sobre el negocio. Adelantó que este año trabajarán en una nueva plataforma de reclutamiento de talento tecnológico. “La meta es ser la competencia directa de LinkedIn ”.

En esa línea, contó que la perspectiva de crecimiento estará enfocada en México y espera expandirse al mercado norteamericano, que hoy representa el 30% de sus ingresos . En cambio, en Perú solo representa el 15%. “Esperamos triplicar el tamaño de operaciones”.

Marushka Chocobar, ex secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM

“Trabajar en diversos sectores me ayudó a involucrarme en ese proceso de transformación digital del país”, Marusha Chocopar.

El estado no solo puede conectar digitalmente al Perú, debe haber participación del sector privado, afirmó Chocobar.

Quizá fue una de las pocas personas que lideró proyectos tecnológicos en tres importantes sectores: público, privado y social.

Marushka Chocobar egresó como ingeniera industrial en Piura y llegó a Lima para estudiar una maestría en ingeniería de sistemas.

“Mi formación me permitió enfocarme en mejorar los servicios a través de la tecnología”, contó a Gestión.

Trabajó en Interbank para posicionar sus productos financieros, es decir, personalizar los servicios y mejorar la experiencia del cliente.

Después estuvo cerca de 10 años en Microsoft . Su tarea estaba enfocada en el sector educación. Lideró un proyecto dedicado a la traducción de Office y Windows a quechua.

Microsoft posicionó su CV para sacar adelante proyectos tecnológicos desde el gobierno. Trabajó en el Minedu por varios años. y su función era gestionar proyectos basados en tecnología y educación. “Fui testigo de cómo la tecnología impacta en la vida de las personas, tanto en el sector público como el privado” .

Luego de haber estado en ambos sectores, quiso contribuir con su experiencia en la sociedad civil.

Chocobar fue ejecutiva de Escalo, una ONG que otorga créditos educativos para jóvenes de escasos recursos. Regresó al sector público, siendo directora de Pronabec , pero no fue hasta 2018 que tuvo el cargo más importante de su carrera: liderar la transformación digital del país.

“Haber trabajado en diferentes organizaciones me ayudó a involucrarme en ese proceso de transformación”, afirmó Chocobar.

En la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital , lideró varios proyectos. Desde políticas para proteger a menores en internet hasta programas que impulsan el talento digital en niñas en etapa escolar.

Sin embargo, su gestión más resaltante desde que estuvo casi seis años en la SGTD fue la aprobación de un proyecto de inversión pública por más de US$ 70 millones para que en los próximos cuatros años se puedan implementar plataformas y servicios digitales en favor de la ciudadanía.

La actual miembro del consejo consultivo de Es Hoy , cree que el desarrollo digital en nuestro país va a depender de las personas y su decisión por crear startups o empresas digitales .

