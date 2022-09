No hay que convertir a los grandes ingenieros en gestores forzados: En el caso del talento tecnológico, la mayoría de los profesionales no están interesados en convertirse en gestores de personas. Por esto, una recomendación es que las empresas realicen movimientos laterales para promover el crecimiento profesional de aquellos talentos que no están interesados en dirigir un equipo. Las organizaciones digitales suelen tener trayectorias profesionales tanto directivas como no directivas para el talento tecnológico. (Foto GEC Archivo)