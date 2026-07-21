La estadounidense International Flavors & Fragrances (IFF) acordó vender a la española SuanNutra su negocio de ingredientes naturales especializados, una operación que comprende el negocio global de extractos botánicos y actividades locales de sabores, incluyendo activos en Perú. La transacción forma parte de la estrategia de la multinacional para optimizar su portafolio y enfocarse en sus negocios considerados estratégicos.

Según informaron ambas compañías, el negocio transferido incluye capacidades de manufactura y extracción botánica en Perú, España, Eslovenia y Estados Unidos, además de actividades locales de sabores en el mercado peruano. Sin embargo, las empresas no detallaron el alcance de los activos involucrados en el país ni el monto de la operación.

Entre los productos que forman parte de este negocio figuran extractos botánicos, vitaminas, minerales, saborizantes e ingredientes naturales utilizados por fabricantes de alimentos y bebidas para elaborar productos como lácteos, bebidas, panificados, snacks y confitería.

IFF indicó que la unidad vendida generó ingresos cercanos a US$170 millones durante el 2025 y cuenta con cerca de 600 colaboradores a nivel global. Con esta adquisición, SuanNutra ampliará su portafolio de extractos botánicos, ingredientes naturales y soluciones para las industrias de alimentos, bebidas y nutrición.

Presencia en Perú

En Perú, IFF cuenta con una operación dedicada a la producción, almacenamiento y comercialización de ingredientes para la industria alimentaria. La empresa posee una sede en Santa Anita, Lima, desde donde atiende al mercado con soluciones para alimentos, bebidas, fragancias e ingredientes especializados.

El negocio transferido comprende extractos botánicos e ingredientes naturales para las industrias de alimentos, bebidas y nutrición. (Foto referencial)

De acuerdo con el anuncio, la incorporación de estos activos permitirá a SuanNutra fortalecer su presencia internacional y ampliar su oferta de soluciones naturales para fabricantes de alimentos y bebidas. La empresa señaló que la integración contribuirá a consolidar su posición en un mercado con creciente demanda por ingredientes de origen natural.

Por su parte, IFF explicó que la desinversión responde a una estrategia de simplificación de su portafolio, con el objetivo de concentrarse en sus negocios principales. Las empresas prevén completar la transacción hacia finales de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y las autorizaciones regulatorias correspondientes.