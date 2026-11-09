El negocio de Laboratorios Elifarma S.A. se remonta a 1986, cuando un grupo de emprendedores peruanos, liderados por Santiago Cerna Ayala, fundó la compañía con el propósito de fabricar y comercializar medicamentos de calidad a precios competitivos. A inicios de 2001, la farmacéutica trasladó sus operaciones de producción a una planta especializada en la elaboración de medicamentos líquidos. Ya en 2021, la segunda generación asumió la conducción de la empresa, bajo el liderazgo de Santiago Cerna Bustamante.

Ahora, Laboratorios Elifarma S.A., empresa peruana, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación “ELIPENPIC” como marca de producto. El expediente N.° 64131-2026/DSD comprende la clase 05, correspondiente a productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico.

Elifarma impulsa su expansión con nueva marca farmacéutica

El mercado farmacéutico peruano mueve alrededor de S/ 4,500 millones. En este escenario, los laboratorios de capital nacional concentran el 40% del mercado interno, frente al 60% de las empresas transnacionales. Laboratorios Elifarma S.A., compañía peruana con más de 40 años de trayectoria, participa en el sector con la fabricación y comercialización de medicamentos.

La farmacéutica ha desarrollado productos en distintas clases terapéuticas, como antianémicos, broncodilatadores, expectorantes y antitusígenos. Asimismo, inició su expansión internacional con el ingreso a Bolivia y actualmente registra marcas en 10 países de América Latina, priorizando los mercados de mayor volumen farmacéutico.

En agosto, Gestión informó que ya se habían visitado dos países de Centroamérica y el Caribe y que se sostenían reuniones con potenciales distribuidores. Además, Elifarma evalúa ingresar a un mercado adicional en Sudamérica.

En ese contexto, Elifarma presentó ante Indecopi una solicitud para registrar ELIPENPIC, bajo el expediente N.° 64131-2026/DSD. El trámite corresponde a la clase 5, que comprende productos y preparaciones farmacéuticas para uso médico.

La solicitud podría abrir la posibilidad de desarrollar una nueva marca dentro del portafolio de Elifarma. Sin embargo, el expediente no especifica qué medicamento estaría asociado a ELIPENPIC ni confirma un próximo lanzamiento comercial.

L’Oréal Paris podría sumar Extraordinary Youth a su portafolio en Perú

L’Oréal considera al Perú uno de los principales mercados de crecimiento de su operación en Centroamérica y la Región Andina. La compañía francesa, fundada en 1909 y presente en el país desde 1998, cuenta con 17 marcas en el mercado local. Su portafolio abarca categorías como cuidado capilar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

Hace unas semanas, se conoció por información difundida en medios nacionales que L’Oréal considera al Perú uno de sus principales mercados de crecimiento en la región, junto con Colombia. En el país, la compañía identifica oportunidades en el dinamismo del sector de belleza y la expansión de categorías como cuidado personal, higiene y cuidado de la piel.

En línea con su presencia en el mercado local, L’Oréal presentó ante Indecopi una solicitud para registrar L’ORÉAL PARIS EXTRAORDINARY YOUTH, bajo la categoría de marca de producto. El trámite corresponde a la clase 3, que comprende cosméticos, perfumes, artículos de aseo y preparaciones para el cuidado de la piel y el cabello.

La solicitud incluye productos como champús, acondicionadores, tintes capilares, cremas solares, maquillajes y preparaciones para el cuidado corporal. Sin embargo, el expediente no precisa si la denominación corresponde a una nueva línea, una gama específica o un próximo lanzamiento comercial en el país.

Vistony refuerza la protección de su marca en ropa y calzado

Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la fabricación de lubricantes y grasas, fundada en 1995 por Oswaldo Hidalgo. La compañía cuenta con plantas de producción en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Marruecos, España e India, además de operaciones comerciales en América, Europa, África y Asia.

A nivel nacional, Vistony ocupa el segundo lugar en participación en lubricantes y atiende a sectores como transporte, minería e industria. Al cierre de agosto, la empresa reportó un crecimiento de dos dígitos, equivalente a casi 2.4 veces el avance del PBI, según comentó su gerente general, Martín Chuquihuanga, a Gestión. Asimismo, proyecta cerrar el año con cerca del 25% de participación en el mercado peruano de lubricantes.

En el ámbito de marcas, Vistony presentó ante Indecopi una solicitud para registrar VISTONY, junto con su logotipo, como marca de producto. El trámite corresponde a la clase 25, que comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

La solicitud busca proteger la denominación y el logotipo de Vistony en estas categorías. La compañía ya cuenta con merchandising, como polos y gorras con su imagen corporativa. No obstante, el expediente no precisa si el registro responde a una actualización de su identidad visual, una ampliación de la protección de marca o el desarrollo de nuevos productos.

Rebeca Escribens y “No Soy una Señora”: ¿llegará su show a la moda con una línea de ropa?

La actriz, presentadora de televisión y locutora peruana, Rebeca Escribens, cuenta con más de 25 años de trayectoria en los medios. En febrero de 2026 se incorporó como conductora de América Hoy, de América Televisión, y este año estrenó su primer unipersonal, “No Soy una Señora”, un espectáculo que combina humor, música en vivo, baile y anécdotas personales.

La propuesta, basada en una idea original de Escribens, tuvo su primera temporada en La Cúpula de las Artes y anunció una nueva temporada para 2027. El espectáculo cuenta con texto de Diego Lombardi, dirección de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz, dirección musical de Diego Dibós y producción de Bluhaus.

En ese contexto, Escribens Pásara Rebeca Vicky Bárbara Lucila presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación “No Soy una Señora”, junto con su logotipo, como marca de producto. El trámite corresponde a la clase 25, que comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Aunque la conductora no cuenta con una marca propia de indumentaria, ha realizado ventas de prendas de su clóset y colaborado con diseñadores, emprendedores y tiendas locales. El registro podría abrir la posibilidad de desarrollar merchandising vinculado a su espectáculo, como prendas con su nombre o imagen. Sin embargo, la solicitud no confirma que ese sea su objetivo ni que tenga previsto lanzar productos al mercado.