Laboratorios Elifarma busca fortalecer su presencia en el mercado farmacéutico peruano.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La expansión regional de Laboratorios Elifarma abre nuevas oportunidades para la farmacéutica peruana, que busca ganar terreno frente a competidores nacionales y multinacionales. Mientras avanza con sus planes de crecimiento en América Latina, la compañía prepara nuevas apuestas para su negocio. ¿Qué se conoce sobre el próximo movimiento del laboratorio en el mercado farmacéutico?

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