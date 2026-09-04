El reto no pasa únicamente por obtener mejores resultados deportivos, sino también por construir un mercado más amplio alrededor del béisbol.
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Mientras deportes como el fútbol, el vóley o incluso el rugby han logrado ampliar su presencia en distintos segmentos de la población, el béisbol peruano todavía carga con una característica que ha marcado su historia: durante décadas, su desarrollo estuvo concentrado principalmente en la colonia japonesa y en un reducido número de practicantes. Hoy, la Federación Peruana de Béisbol busca cambiar ese escenario con una estrategia que apunta a ampliar la base de jugadores, fortalecer su sostenibilidad financiera y convertir a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 en un punto de inflexión para la disciplina. ¿Cómo planea lograrlo?

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