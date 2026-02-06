¿Cuál es el panorama para las elecciones 2026 en Perú? (Foto: Andina)
, bancadas que votan en direcciones opuestas y alianzas que duran lo que una ley en debate. Dicho caos esconde algo mayor: . ¿Qué nos espera a puertas de las elecciones 2026?

Esa es la idea que compartió Cecilia Blume, exjefa de Gabinete en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el evento denominado “Panorama 2026: Perspectivas Políticas, Económicas y Empresariales”, a cargo de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.

Parlamento sin lazos

La especialista explicó que la debilidad de los partidos políticos impacta directamente en la calidad de los candidatos. En un sistema saludable, . No obstante, en el país predominan agrupaciones con escasa estructura.

“En el Perú lo que tenemos es un grupo de amigos que se juntan y deciden ir a una elección. ¿Por qué deciden ir a una elección? Hay muchas cosas interesantes cuando uno es candidato. Por ejemplo, sales en la televisión, te haces famoso, etcétera", puntualizó.

Continuó con la enumeración: “Segundo punto, recaudas dinero, que no siempre es transparente su uso. Tercero, que puede parecer ridículo, a la gente le encanta poner en su CV excandidato. Entonces, tenemos personas que se juntan sin conocerse para obtener cargos públicos”.

Blume, que ha seguido de cerca el trabajo parlamentario, señaló que, en muchos casos, los miembros de una bancada empiezan a trabajar y van construyendo relaciones recién sobre la marcha.

“Como no tenemos partidos, no hay candidatos buenos y serios. ¿Por qué es importante ello? Porque van a ordenar la política", comentó.

Los partidos políticos, dijo, canalizan la pluralidad de intereses ciudadano, estructuran la competencia política ordenada, se genera liderazgo y se puede llegar a acuerdos sobre políticas públicas, entre otros.

Cecilia Blume. Foto: Cámara Peruano - Chilena
Confianza ciudadana en jaque

De acuerdo con la vocera, más del 60% de peruanos no cree en los políticos porque percibe que nada mejora sin importar quién gane. Asimismo, la ciudadanía cree que las decisiones públicas no responden a sus necesidades reales, lo que genera apatía, resignación y un bajo nivel de confianza.

Todo ello se refuerza con una cifra más: Imaginemos, aunque se nos vayan dos, nos vamos a quedar con 34. Con 34 vamos a tener una cédula gigante. [...] 36 partidos, gran dispersión del voto. Ocho presidentes en diez años, inestabilidad crónica”, analizó Blume.

A su entender, cuando los partidos son dispersos, no hay proyectos con un eje claro ni coherencia entre lo que se promete y se hace; por ello la gente concluye que da lo mismo quién gobierne.

La importancia de votar

Como parte de su exposición, Blume fue clara: “El voto acerca la política a la ciudadanía, se expresa voluntad, se escogen a los gobernantes y los elegidos deben sentirse responsables porque han sido seleccionados [...]”.

Recordó que el ausentismo en las elecciones del 2021 fue de 29.95%, según la información de la Central de operaciones del proceso electoral (COPE).

