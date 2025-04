Las exportaciones de las regiones del Perú, sin considerar Lima y Callao, sumaron US$ 10,298 millones en los dos primeros meses de 2025, lo que representa un incremento de 26.2% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

Del total exportado, US$ 8,104 millones correspondieron a productos tradicionales, con un aumento de 27.8%. El sector minero lideró con US$ 7,394 millones, un 26.7% más que en el mismo periodo del año pasado. También se registraron alzas en hidrocarburos (37.5%) y pesca primaria (117%). En contraste, los envíos agro tradicionales cayeron 40.2%.

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 2,194 millones, con un crecimiento de 20.7%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el rubro agroindustrial, que subió de US$ 1,319 millones a US$ 1,699 millones. Otros sectores como siderometalurgia (67.1%), metalmecánica (22.8%) y textil (1.3%) también mostraron aumentos. Sin embargo, seis de los diez rubros no tradicionales presentaron caídas, entre ellos madera (-14.6%), confecciones (-9.9%) y químico (-10.6%).

Ranking regional

Ica encabezó el ranking regional con exportaciones por US$ 1,822 millones (7.8% más), principalmente por envíos de uvas, cobre y hierro. Le siguieron Arequipa (US$ 1,146 millones, +32%), Moquegua (US$ 1,103 millones, +34.3%) y Áncash (US$ 962 millones, +17.3%). Puno ocupó el quinto lugar con US$ 886 millones, registrando el mayor crecimiento porcentual (75.4%).

LEA TAMBIÉN Empresas peruanas promueven sus productos en Paraguay en misión comercial

Otras regiones que destacaron por su fuerte expansión en valores relativos fueron Huánuco (443.8%), San Martín (130.7%), Junín (101.2%) y Ayacucho (85.3%).

En total, 19 regiones reportaron resultados positivos. Por el contrario, La Libertad, Cusco, Cajamarca y Huancavelica registraron caídas en sus exportaciones.

Principales destinos

China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Suiza e India fueron los principales mercados para los productos exportados desde las regiones.

Parte de esta oferta será exhibida en la próxima edición de la feria Expoalimentaria, programada del 24 al 26 de diciembre en el Centro de Exposiciones Jockey.

LEA TAMBIÉN Aranceles de Trump: los riesgos y oportunidades para el Perú que observa ADEX