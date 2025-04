Entre el 8 y el 10 de abril, un grupo de empresas peruanas participó en una misión comercial en la ciudad de Asunción, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Embajada del Perú en Paraguay. El objetivo fue promover productos peruanos en sectores como alimentos, bebidas, confecciones y veterinarios.

Durante la rueda de negocios, los productos del sector confecciones, como prendas de algodón (t-shirts, camisetas, poleras), y los orientados a la salud y nutrición animal, generaron especial interés entre los compradores paraguayos. Estos últimos, debido a la importancia de la industria pecuaria en Paraguay, que cuenta con aproximadamente 14 millones de cabezas de ganado.

Las empresas peruanas participantes fueron Nomotex, Viña Los Reyes, Candelaria Brands, Peusac (Universal), R & L Andean, Itaben Expoperú, Agrícola del Sur Pisco, Acuacultura y Pesca, FST Group y Montana. Por el lado paraguayo, asistieron importadores, distribuidores, supermercados, mayoristas, minoristas y representantes de canales como retail, Horeca, tiendas gourmet, multitiendas y veterinarias.

El director de ADEX, Doryan Zea Valenzuela, indicó que estas iniciativas permiten generar contactos comerciales, identificar demandas y posicionar la oferta exportable en nuevos mercados.

Comercio bilateral

Según ADEX Data Trade, las exportaciones peruanas no tradicionales hacia Paraguay sumaron US$ 15.3 millones en 2024, lo que representó un crecimiento de 10.7% respecto al año anterior. Sin embargo, la balanza comercial fue negativa para Perú en -US$ 296.6 millones, debido a importaciones desde Paraguay por alrededor de US$ 312 millones.

Los sectores con mayor participación en los envíos fueron el químico (US$ 4.6 millones), varios (US$ 3 millones) y confecciones (US$ 2.7 millones). Entre los productos más exportados destacaron el fosfato dicálcico, rotuladores y marcadores, t-shirts y prendas teñidas de algodón, libros, galletas y tapas corona de metal.

En cuanto a las importaciones, los productos derivados de la soya representaron el 86.6% del total, incluyendo tortas, residuos y aceite en bruto. También se importaron medicamentos, arroz, gelatinas, papel, cartón y semillas oleaginosas.

La actividad contó con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Embajada del Perú en Paraguay, liderada por María Antonia Masana García, y la Cámara de Comercio Paraguayo Peruana.