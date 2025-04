En el primer bimestre del 2025, la exportación de merluza alcanzó los US$ 2 millones 391,000 y llegó a un total de 14 países, informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El monto que generaron los envíos de este pescado, popular por su valor nutricional y precio accesible, representó un aumento de 124.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró US$ 1.06 millones en valor.

Exportación de merluza: contexto favorable

La recuperación de la biomasa tras el impacto del fenómeno de El Niño en el 2023, las condiciones oceanográficas favorables y un mayor esfuerzo pesquero de las flotas autorizadas permitieron recabar la cifra de exportación del pescado.

Además, la demanda internacional se fortaleció gracias al reconocimiento de la calidad de la merluza peruana. Se sumaron la mejor articulación con pescadores artesanales y los avances logísticos en infraestructura portuaria.

En el primer bimestre hubo condiciones oceanográficas favorables. (Foto: Andina)

Exportación de merluza: principales mercados

España fue el principal destino de esta especie hidrobiológica con US$ 1,273,000, lo que representa el 53.2% del total y una variación positiva de 187.7% respecto al primer bimestre del 2024 (US$ 442,000).

Rusia (US$ 307,000), Alemania (US$ 189,000), Estonia (US$ 113,000) y Marruecos (US$ 76,000) completaron el top five. También se despachó a Argelia, Reino Unido, Rumania, EE. UU., Colombia, Georgia, Italia y otros.

En el 2024, en cambio, los envíos de merluza ascendieron a US$ 12,242,000, lo que reflejó un incremento de 273.1% respecto al 2023 (US$ 3.28 millones).

Sus principales mercados fueron Rusia (US$ 3.2 millones), España (US$ 3.21 millones), Marruecos (US$ 913,000), Alemania (US$ 556,000) y Lituania (US$ 472,000).

También se exportó a Brasil, Países Bajos, Estonia, Argelia, Colombia, EE. UU., Grecia, entre otros.

Envíos de merluza: empresas protagonistas

En cuanto a volumen, se comercializaron 496,508 toneladas en enero y 596,180 en febrero, acumulando un total de 1.09 millones durante los dos primeros meses del año.

Entre las principales empresas destacaron DEXIM S.R.L., Industrial Pesquera Santa Mónica S.A., Armadores y Congeladores del Pacífico S.A., Pesquera Hermanos Córdova S.A.C., Fernández S.A.C. y Transacciones & Inversiones Alimentarias Andino E.I.R.L.