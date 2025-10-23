Mariana Caballero, gerenta general de ALOXI, es experta en diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social. (Foto: cortesía de Caballero)
Mariana Caballero, gerenta general de ALOXI, es experta en diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social. (Foto: cortesía de Caballero)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El modelo lineal de extraer, producir, usar y desechar tiene un contrapeso en la balanza: la economía circular. Este mecanismo —que busca una mayor durabilidad de los recursos y una menor generación de residuos— encuentra un lugar en el diseño de los grandes proyectos de infraestructura, asegura Mariana Caballero, gerenta general de Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI).

TE PUEDE INTERESAR

El manatí, guardián de la pesca amazónica: conservación y economía en un mismo río
Congreso: piden información sobre proyectos bajo la modalidad OXI para la ruta del Papa
OxI sería una vía para descentralizar la inversión pública: la última estrategia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.